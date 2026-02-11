98. Oscar Ödülleri öncesi son resmi buluşma. Adaylar öğle yemeğinde bir arada
11.02.2026 09:11
Son Güncelleme: 11.02.2026 09:14
NTV - Haber Merkezi
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için bekleyiş sürüyor. 15 Mart'ta gerçekleşecek törenden günler önce, Oscar adayları öğle yemeğinde buluştu.
98'inci Oscar Ödülleri’nin sahiplerini bulmasına haftalar kala, adaylarla geleneksel öğle yemeği buluşması gerçekleştirildi.
Dün Los Angeles’taki Beverly Hilton Hotel’de yapılan öğle yemeği etkinliğine Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Ryan Coogler, Amy Madigan, Emma Stone, Elle Fanning, Chloe Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Yorgos Lanthimos, Wagner Moura ve Kate Hudson gibi isimler katıldı.
Etkinlikte ayrıca, " It Was Just an Accident" filminin yönetmeni Jafar Panahi, "Kpop Demon Hunters" grubundan Ejae , Ruth E. Carter, Jerry Bruckheimer, Geeta Gandbhir, Joseph Kosinski ve Diane Warren gibi isimler de yer aldı.
Oscar töreni öncesindeki son resmi buluşma olan geleneksel öğle yemeğinde tüm adaylar toplu fotoğraf çekimine de katıldı.
SINNERS TARİHE GEÇTİ
Öte yandan 2026 Oscar adayları birçok sürprize ev sahipliği yaptı. Listesinin başında 16 adaylıkla "Sinners" rekor kırarken, onu 13 adaylıkla "One Battle After Another" takip etti.
En İyi Film ödülüne layık gösterilen "Sentimental Value" 9 adaylık, Chloe Zhao imzalı "Hamnet" ise 8 adaylık elde etti. Listedeki diğer filmler ise şöyle;
"Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Marty Supreme", "The Secret Agent" ve "Train Dreams"
Öte yandan 30 yaşındaki Timothee Chalamet ise "Marty Supreme" filmiyle, aynı yıl hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Film dallarında aday gösterilen en genç kişi oldu.
ÖDÜL TÖRENİ 15 MART'TA
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026'da Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
98'inci Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu ABD’li talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek.