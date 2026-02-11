98. Oscar Ödülleri öncesi son resmi buluşma. Adaylar öğle yemeğinde bir arada

Öte yandan 2026 Oscar adayları birçok sürprize ev sahipliği yaptı. Listesinin başında 16 adaylıkla "Sinners" rekor kırarken, onu 13 adaylıkla "One Battle After Another" takip etti.

En İyi Film ödülüne layık gösterilen "Sentimental Value" 9 adaylık, Chloe Zhao imzalı "Hamnet" ise 8 adaylık elde etti. Listedeki diğer filmler ise şöyle;

"Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Marty Supreme", "The Secret Agent" ve "Train Dreams"