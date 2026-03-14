98. Oscar Ödülleri'ne katılamayacaklar. İşte törende göremeyeceğimiz ünlüler

2022’de düzenlenen 94'üncü Oscar Ödülleri'nde sahneye çıkarak sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith, Oscar tarihinin en büyük skandallarından birine imza atmıştı.

Aynı gece "King Richard" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti. Bu sebeple Will Smith, 2032 yılına kadar Oscar törenlerine katılamayacak.