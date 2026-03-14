98. Oscar Ödülleri'ne katılamayacaklar. İşte törende göremeyeceğimiz ünlüler
14.03.2026 10:56
NTV - Haber Merkezi
Oscar için geri sayım sürerken; birçok ünlü isim de kırmızı halıda boy göstermeye hazırlanıyor. Ancak bazı ünlüler geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle bu yıl törende yer alamayacak.
Sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar'a saatler kaldı. Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği, 15 Mart Pazar akşamı Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törende film dünyasının en iyileri ödüllendirilecek.
Hollywood'un yıldız isimleri de kırmızı halıda yerini almaya hazırlanıyor. Ancak bazı ünlüler, Akademi tarafından haklarında alınan kararlar nedeniyle bu geceye katılamayacak. İşte bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar'da göremeyeceğimiz ünlüler...
WILL SMITH
2022’de düzenlenen 94'üncü Oscar Ödülleri'nde sahneye çıkarak sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith, Oscar tarihinin en büyük skandallarından birine imza atmıştı.
Aynı gece "King Richard" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti. Bu sebeple Will Smith, 2032 yılına kadar Oscar törenlerine katılamayacak.
HARVEY WEINSTEIN
Hollywood’un eski yapımcılarından Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve cinsel saldırı suçlamaları sebebiyle 2017 yılında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildi. 73 yaşındaki Harvey Weinstein cinsel taciz ve saldırı davalarından aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde bulunuyor.
ROMAN POLANSKI
"The Pianist" filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanan Roman Polanski de 1977 yılında reşit olmayan bir kızla ilişki suçlamasıyla gündeme gelmiş ve ABD’yi terk etmişti ve Fransa'ya yerleşmişti. Akademi de bu olay sebebiyle ünlü yönetmeni 2018 yılında üyelikten ihraç etti.
BILL COSBY
Bir zamanlarınen popüler aile dizilerinden "The Cosby Show"da izlenen Bill Cosby de hakkında açılan cinsel saldırı davaları nedeniyle Hollywood’da büyük tepki topladı. 2018'de üyelikten ihraç edilen Cosby'nin bu kararla Oscar etkinliklerine katılması yasaklandı.
Öte yandan haklarında herhangi bir yaptırım kararı bulunmayan Mel Gibson ve yönetmen Woody Allen da uzun yıllardır Oscar etkinliklerine katılmıyor.
15 Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00’de düzenlenecek Oscar Ödül Töreni, dijital bir platformda canlı olarak yayınlanacak.