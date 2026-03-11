98. Oscar Ödülleri'ne sayılı günler kaldı. Törenle ilgili bilmeniz gereken her şey

Her yıl olduğu gibi yıldızlar geçidi yaşanacak olan Oscar Ödülleri'nde hangi yapımların ödül alacağı da merak ediliyor.

Tahminler “One Battle After Another” ile “Sinners” arasında kıyayısa rekabet yaşanacağı yönünde olsa da bazı kategorilerde dengeler değişti. “Sinners”ın başrolü Michael B. Jordan'ın Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alması sonrası Oscar'da da benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.

Ödül sezonunun öne çıkan isimlerinden Jessie Buckley'nin "Hamnet" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da evine götürmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

15 Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00’de düzenlenecek Oscar Ödül Töreni, dijital bir platformda canlı olarak yayınlanacak.