98. Oscar Ödülleri'ne sayılı günler kaldı. Törenle ilgili bilmeniz gereken her şey
11.03.2026 14:15
NTV - Haber Merkezi
15 Mart'ta dağıtılacak Oscar Ödülleri için geri sayım sürüyor. Sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği törenle ilgili bilmeniz gerekenler...
Sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar için heyecanlı bekleyiş başladı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılından bu yana verilen ve film dünyasının en iyilerinin seçildiği Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026 tarihinde sahiplerini bulacak.
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.
ÖDÜLLERİ TAKDİM EDECEK İSİMLER
15 Mart Pazar akşamı Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törende, Oscar Ödülleri'ni takdim edecek ünlü isimler de açıklandı. İşte görkemli gecede ödül takdim edecek isimler şöyle;
Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldana ve Kieran Culkin, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Priyanka Chopra Jonas, Anne Hathaway, Will Arnett, Paul Mescal, Robert Downey Jr. ve Gwyneth Paltrow.
TÖRENDE SAHNE ALACAK İSİMLER
98'inci Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı dalında aday olan "Golden" ve "I Lied to You" canlı olarak söylenecek. Koreli kız grubu Huntr/x'in vokalistleri EJAE, Audrey Nuna ve Rei Ami "Golden"ı; Sinners'ın yıldızı Miles Caton ve şarkıcı Raphael Saadiq ise "I Lied to You" adlı parçayı söyleyecek.
OSCAR ADAYLARININ SÜRPRİZLERİ
Öte yandan 2026 Oscar adayları birçok sürprize ev sahipliği yaptı. Ryan Coogler imzalı "Sinners" 16 adaylıkla rekor kırarken, onu 13 adaylıkla "One Battle After Another" takip etti. En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilen "Sentimental Value" 9 adaylık, Chloe Zhao imzalı "Hamnet" ise 8 adaylık elde etti.
Listede; "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Marty Supreme", "The Secret Agent" ve “Train Dreams” de yer aldı.
Birçok ünlü isim de kariyerlerinde ilk kez Oscar'a aday gösterildi. Bu isimler arasında Sinners'ın yıldızı Michael B. Jordan, "Sentimental Value" ile dikkat çeken Stellan Skarsgard, “Frankenstein”daki performansıyla öne çıkan Jacob Elordi, yine “Sinners” oyuncularından Delroy Lindo ve The Secret Agent filmiyle Altın Küre kazanan Wagner Moura, One Battle After Another ile ödül sezonunda adından söz ettiren Teyana Taylor gibi ünlüler yer aldı.
KIYASIYA REKABET YAŞANACAK
Her yıl olduğu gibi yıldızlar geçidi yaşanacak olan Oscar Ödülleri'nde hangi yapımların ödül alacağı da merak ediliyor.
Tahminler “One Battle After Another” ile “Sinners” arasında kıyayısa rekabet yaşanacağı yönünde olsa da bazı kategorilerde dengeler değişti. “Sinners”ın başrolü Michael B. Jordan'ın Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alması sonrası Oscar'da da benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.
Ödül sezonunun öne çıkan isimlerinden Jessie Buckley'nin "Hamnet" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da evine götürmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
15 Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00’de düzenlenecek Oscar Ödül Töreni, dijital bir platformda canlı olarak yayınlanacak.