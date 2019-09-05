A Milli Futbol takımı Oğuzhan Koç konserinde
Anadolu Ajansı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, konsere katıldı. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, şarkıcı Oğuzhan Koç'un, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterisini izledi. Futbolcuların konsere gelişleri sırasında, izleyiciler de alkışlarla milli takıma destek verdi. Oğuzhan Koç, sosyal medyadan konserine katılan ünlü isimlerin paylaşımlarına yer verdi. İşte konserden renkli kareler....
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8Oğuzhan Koç'un paylaşımları...
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9Acun Ilıcalı
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10Bensu Soral
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11Polat Yağcı
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12Engin Günaydın
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13Daniel Amokachi
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14Murat Boz
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15Reynmen
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16Aslı Enver