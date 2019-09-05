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A Milli Futbol takımı Oğuzhan Koç konserinde

Anadolu Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, konsere katıldı. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, şarkıcı Oğuzhan Koç'un, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterisini izledi. Futbolcuların konsere gelişleri sırasında, izleyiciler de alkışlarla milli takıma destek verdi. Oğuzhan Koç, sosyal medyadan konserine katılan ünlü isimlerin paylaşımlarına yer verdi. İşte konserden renkli kareler....

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    Oğuzhan Koç'un paylaşımları...
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    Acun Ilıcalı
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    Bensu Soral
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    Polat Yağcı
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    Engin Günaydın
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    Daniel Amokachi
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    Murat Boz
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    Reynmen
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    Aslı Enver
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