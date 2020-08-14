Aamir Khan İstanbul'da

Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan ekibiyle birlikte yeni filminin mekan seçimi için İstanbul'a geldi.

14.08.2020 - 08:00

Aamir Khan İstanbul'da - 1
Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan, geçtiğimiz günlerde yeni filminin mekan seçimleri için Türkiye'ye gelmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı İstanbul oldu.


Aamir Khan İstanbul'da - 2
AnadoluJet'in TK7281 sefer sayılı uçağıyla saat 16.30 sıralarına İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen Aamir Khan ve ekibinin, yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi.
Aamir Khan İstanbul'da - 3
Ünlü oyuncu corona virüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlemlenirken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını kırmadı.
Aamir Khan İstanbul'da - 4
Ekip kendilerini bekleyen araçlara bindikten sonra otele gitmek için polis korumasında havalimanından ayrıldı.
Aamir Khan İstanbul'da - 5
Bu arada, film çekimlerinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

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