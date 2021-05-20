A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı

Rihanna ile birlikteliği devam eden A$AP Rocky, sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" tanımlayan Rocky, baba olmayı istediğini de açıkladı. (Fotoğraflar: AFP)

20.05.2021 - 14:22

A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı - 1
A$AP Rocky, sevgilisi Rihanna ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı - 2
Rocky, ilişkileri sorulduğunda, Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" olarak tanımladı.


A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı - 3
Rocky ayrıca bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etti.


A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı - 4
Baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de vurgulayan Rocky'nin bu açıklamaları sonrasında ikilinin gelecekte evlenebilecekleri yönünde yorumlandı.


A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı - 5
Yıldız rapçi, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak" dedi.

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