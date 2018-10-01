AB elçilerinden Antalya'da sahil temizliği
DHA
Antalya’da Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası etkinlikleri çerçevesinde sahil temizliği yapıldı. AB üyesi devletlerin büyükelçileri ve çok sayıda gönüllü plajda sigara izmariti ve plastik çöp topladı.
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1İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı.
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2Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı'nda gerçekleştirilen temizliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üye ülkeleri büyükelçileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oyuncu Tuba Ünsal ve çok sayıda gönüllü katıldı.
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3Lacivert şapka takan ve lacivert tişört giyen katılımcılar, ellerine geçirdikleri eldivenlerle sahildeki çöpleri topladı. Sahilde çöpten çok sigara izmaritinin olması dikkati çekti.
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4Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı. Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına koyarak daha sonra çöpe attı.
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5Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal, “Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım" dedi.
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6İklim Haftası'nın son organizasyonu olduğuna dikkati çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, deniz kirlenmesi ve denizdeki çöplerle ilgili bir sorun olduğunu herkese duyurmaya çalıştıklarını söyledi.
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7Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere aktığını da ifade eden Berger, yakın gelecekte denizlerde balıktan çok çöp olacağını anlattı. Sahil temizliği etkinliğine denize kıyısı olan tüm dünya ülkelerinin katıldığını söyleyen Berger, “Türkiye 20 yıl bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye'nin atıkları önlemek için AB ile paralel çalışmalar üretmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Geleceğimizi korumak için çalışmalıyız" dedi.