AB elçilerinden Antalya'da sahil temizliği

1 İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı.

2 Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı'nda gerçekleştirilen temizliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üye ülkeleri büyükelçileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oyuncu Tuba Ünsal ve çok sayıda gönüllü katıldı.

3 Lacivert şapka takan ve lacivert tişört giyen katılımcılar, ellerine geçirdikleri eldivenlerle sahildeki çöpleri topladı. Sahilde çöpten çok sigara izmaritinin olması dikkati çekti.

4 Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı. Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına koyarak daha sonra çöpe attı.

5 Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal, “Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım" dedi.

6 İklim Haftası'nın son organizasyonu olduğuna dikkati çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, deniz kirlenmesi ve denizdeki çöplerle ilgili bir sorun olduğunu herkese duyurmaya çalıştıklarını söyledi.