ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği: Commander

ABD Başkanı Joe Biden, yeni sahiplendiği köpeği Commander’i, sosyal medya hesabından paylaştığı “En yeni Biden ile tanışın” notuyla tanıttı.

Haberler 22.12.2021 - 10:14

ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği: Commander - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Commander (Komutan) adını verdiği yeni bir Alman Çoban köpeği sahiplendi.

ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği: Commander - 2

Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Biden, “Beyaz Saray’a hoş geldin, Commander” notunu düştü.



ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği: Commander - 3

Yeni köpeği Commander ile oyun oynadığı ve beraber yürüdüğü bir video paylaşımı da yapan Biden, “En yeni Biden ile tanışın” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği: Commander - 4

Biden’ın ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttüğü gerekçesiyle, köpeğe Commander (komutan) isminin verildiği iddia edilirken, köpeğin Biden’a ailesi tarafından hediye edildiği de düşünülüyor.

ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği: Commander - 5

ABD Başkanı Biden, diğer 2 köpeğini Ocak ayında Beyaz Saray’a getirmişti. Champ isimli 13 yaşındaki köpek Haziran’da hayatını kaybetmiş, Major isimli köpek ise Beyaz Saray’da birkaç ısırma olayına karışmasının ardından Delaware’ye geri gönderilmişti.

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