ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi

Bugüne kadar hemen hemen her ABD Başkanı’nın giydirmesiyle ünlenen 200 yıllık Amerikan giyim firması Brooks Brothers iflas korumaya başvurdu.

10.07.2020 - 08:56

ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi - 1
Corona virüs salgını sürecinde ABD’de bir büyük marka daha iflasa sürüklendi. AP’nin haberine göre daha çok iş dünyasına hitap eden bir giyim tarzı sunan Brooks Brothers evden çalışmanın ve işsizliğin öne çıktığı bir dönemde yaşadığı zorlukları atlatamadı.
ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi - 2
1818 yılında New York’ta kurulan şirket iki dünya savaşını, Büyük Buhran’ı atlatıp iş yaşamında sık sık değişen giyim tarzlarına uyum sağlasa da pandemi sürecine yenik düştü.
ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi - 3
Brooks Brothers’ın ilk etapta 200 mağazasının dörttebirini kapatacağı açıklandı.
ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi - 4
Şirketten yapılan açıklamada yeniden yapılandırmaya gidileceği ve tamamen kapatılmayan mağazaların ise açık olacağı vurgulandı.
ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi - 5
ABD’de son dönemde iflas korumaya başvuran ünlü şirketler arasında Barneys New York, J.Crew, Neiman Marcus, J.C. Penney de var.

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