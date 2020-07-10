ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi

Corona virüs salgını sürecinde ABD’de bir büyük marka daha iflasa sürüklendi. AP’nin haberine göre daha çok iş dünyasına hitap eden bir giyim tarzı sunan Brooks Brothers evden çalışmanın ve işsizliğin öne çıktığı bir dönemde yaşadığı zorlukları atlatamadı.