ABD eski Başkanı Ronald Reagan, Michael Jackson'ın FBI dosyalarını kaldırttı iddiası

1 Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarını bir kez daha gündeme taşıyan Leaving Neverland (Neverland'i Terk Etmek) adlı belgeselin ABD Ve İngiltere'de gösterilmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İngiliz Dail Mail ve The Sun gazeteleri Jackson'ın ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından korunduğunu iddia etti. İddiaları doğrulayabilecet Jackson’ın eski çalışanları ise zamanında imzaladıkları gizlilik sözleşmesi nedeniyle konu hakkında konuşamıyorlar.

2 İngiliz basını sicili sanılandan kabarık olan Michael Jackson ile ABD Başkanı Reagan arasındaki işbirliğini söyle özetledi:



Michael Jackson, Amerikan Rüyası’nın önemli temsilcilerindendi. Sıfırdan geliyordu. İşçi sınıfındandı. Siyahiydi. Fırsatlar ülkesi Amerika’da hızla yükselişi dünyayı büyülüyordu. Bu dönemde Soğuk Savaş’ın yıkıcı etkileriyle mücadele eden ABD Başkanı Ronald Reagan eğlence dünyasının en parlak isimleriyle güç birliği yapıyordu. 1984’te Jackson’ı Beyaz Saray’a davet etti. Başkan, Jackson’ı ‘Başkanlık Halkla İlişkiler Ödülü’yle onurlandırdı. Jackson, bu tarihten sonra Reagan’ın en güçlü sempati silahı haline geldi. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

3 Hakkındaki ırkçılık iddialarından kurtulmak isteyen Reagan için Jackson’la yaptığı işbirliği, ikinci dönem başkanlığı kazanmasında bile etkili oldu. Reagan, kendi döneminde alt ve orta sınıfın yaşadığı ekonomik çöküntüye karşı da Jackson kartı’nı kullanıyordu. “Siz de bir gün yıldız olabilirsiniz” mesajı veriyordu.

4 Daily Mail7in haberine göre; tam o tarihlerde; 1985 ve 1986’da Meksikalı iki çocuk Jackson hakkında taciz şikayetinde bulunmuştu. FBI soruşturma açmıştı. Ancak bu soruşturma dosyalarından dünya kamuoyu düne kadar habersizdi. İddiaya göre; tüm bu dosyaları FBI, arşivlerine kaldırtmış, sümenaltı yapmıştı. Emri de bizzat Reagan vermişti. Çünkü Reagan kendi krallığını kaybetmemek için ‘Popun Kralı’nı devlet zırhının içine almıştı.

5 İTİRAF EDEN KARDEŞİNİ DE YAKTI



Michael Jackson’ın kız kardeşi La Toya Jackson’ın (62), 1993’te müzik kanalı MTV’ye verdiği şu röportajı çıktı: “35 yaşında bir adam, bir çocukla odaya kapanıp 30 gün boyunca ne yapar? Michael kardeşim. Onu seviyorum. Ama masum çocuklara karşı işlediği suçların sessiz ortağı olamam.” La Toya, bu sözleri sonrası Jackson Ailesi’nden dışlanmıştı.