ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti

2019 yılında ABD güzeli seçilen Cheslie Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak intihar etti.

Haberler 31.01.2022 - 12:46

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 1

ABD, Eski ABD güzeli Cheslie Kryst'ı konuşuyor. Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak hayatına son verdi.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 2

Kryst'ın saatler önce Instagram'dan yaptığı paylaşım ise gündem oldu. Kryst, ölmeden sadece birkaç saat önce Instagram'a yüklediği son fotoğrafına "Bu gün size huzur ve sükunet getirsin" notunu düştü.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 3


Kryst'n ölümünün ardından bu paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından söz konusu fotoğrafa 30 binin üzerinde yorum yapıldı.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 4

New York Polis Departmanı (NYPD), Kryst'in evinin bulunduğu 42. Cadde'deki apartman binasına sabah 7:13'te gelen ihbar sonrası ekip sevk edildiğini açıkladı.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 5

Konu ile ilgili yapılan açıklamada olay yerine polis memurları ve sağlık görevlilerinin gönderildiği ancak Kryst'in olay yerinde öldüğü bilgisine yer verildi.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 6

Polis olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken dairesi 9'uncu katta bulunan Kryst'in binanın 29'uncu katından atlayarak ettiği düşünülüyor.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 7

ABD basını polisin Kryst'in annesine bıraktığı notu bulduğunu sayfalarına taşıdı. Notta intiharıyla ilgili bir bilginin ise yer almadığı aktarıldı. 
Ancak bu iddia ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 8

Kryst, 2019 yılında Miss North Carolina olarak Miss USA yarışmasında en yüksek dereceyi almıştı. Hukuk fakültesinden mezun olan Kryst, yarışmayı kazandıktan sonra Extra için muhabir olarak çalıştı.

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 9

Cheslie Kryst'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 10



ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 11
ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 12
ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 13
ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 14
ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 15
ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 16
ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti - 17

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