ABD eski güzeli Cheslie Kryst intihar etti

Haberler 31.01.2022 - 12:46
ABD, Eski ABD güzeli Cheslie Kryst'ı konuşuyor. Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak hayatına son verdi.
Kryst'ın saatler önce Instagram'dan yaptığı paylaşım ise gündem oldu. Kryst, ölmeden sadece birkaç saat önce Instagram'a yüklediği son fotoğrafına "Bu gün size huzur ve sükunet getirsin" notunu düştü.
Kryst'n ölümünün ardından bu paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından söz konusu fotoğrafa 30 binin üzerinde yorum yapıldı.
New York Polis Departmanı (NYPD), Kryst'in evinin bulunduğu 42. Cadde'deki apartman binasına sabah 7:13'te gelen ihbar sonrası ekip sevk edildiğini açıkladı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada olay yerine polis memurları ve sağlık görevlilerinin gönderildiği ancak Kryst'in olay yerinde öldüğü bilgisine yer verildi.
Polis olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken dairesi 9'uncu katta bulunan Kryst'in binanın 29'uncu katından atlayarak intihar ettiği düşünülüyor.
ABD basını polisin Kryst'in annesine bıraktığı notu bulduğunu sayfalarına taşıdı. Notta intiharıyla ilgili bir bilginin ise yer almadığı aktarıldı.
Ancak bu iddia ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
Kryst, 2019 yılında Miss North Carolina olarak Miss USA yarışmasında en yüksek dereceyi almıştı. Hukuk fakültesinden mezun olan Kryst, yarışmayı kazandıktan sonra Extra için muhabir olarak çalıştı.
Cheslie Kryst'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...