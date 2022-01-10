ABD, güzellik kraliçesine Suriye doğumlu diye vize vermedi

Haberler 10.01.2022 - 10:37
ABD'nin 29 yaşındaki Britanyalı güzellik kraliçesi Leen Clive'a Suriye doğumlu olduğu gerekçesiyle vize vermediği öne sürüldü. Olay, iki ülke arasında kriz olarak yorumlandı.
East Yorkshire'daki Hessle bölgesinde yaşayan Leen Clive, ABD'de düzenlenecek Mrs. World güzellik yarışmasında Birleşik Krallık'ı (BK) temsil edecekti.
Ulusal Sağlık Sistemi'nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak'ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam'da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini savundu.
Clive, "Britanya pasaportuyla başvuru yaptım. Britanya'yı temsil ediyorum ve Britanya vatandaşıyım. Dolayısıyla ABD'ye girişime izin verilmeyeceği hiç aklıma gelmezdi" dedi.
2013'te ülkeye gelen rarışmacı, "Eşime ve bebeğime vize verildi fakat bana verilmedi. Tek farksa benim doğum yerim" diye konuştu.
Dokuz yıldır Birleşik Krallık'ta yaşayan kraliçe, bu süre içerisinde İngilizce konuşmayı öğrendi ve aynı zamanda kadın eşitliği ve mülteci hakları için kampanya yürüttü.
Kendisine zamanında vize verilmesi ve "sağduyulu" davranılması için ABD Büyükelçiliği'ne çağrıda bulunan Clive, "Hâlâ umutluyum. Zamanın azaldığının farkındayım fakat Büyükelçilik'ten biri başvuruma bakarsa durum değişebilir" ifadelerini kullandı.
Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD'li yetkililerse bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.
Leen Clive'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...