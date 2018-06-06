ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok
ABD'nin en prestijli güzellik yarışması Miss America'nın organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, yarışmacılar artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyecek.
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Organizatörler, yarışmanın bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığını duyurdu. Artık yarışmacıların "iç güzelliklerine" daha fazla önem verilecek, özellikle jüri üyelerinin onlarla yapacağı kısa mülakatlar daha fazla önem kazanacak.
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Yarışmacılar ayrıca kendilerini daha iyi hissetikleri, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giyecek.
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Kararı kamuoyuna açıklayan Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson, farklı beden ölçülerinden kadınların da yarışmaya katılmalarını sağlayacaklarını söyledi.
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Aynı zamanda 1989 ABD güzeli olan Carson aldıkları kararlarla çok büyük bir değişime imza attıklarını söyledi.
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Carson böylece kadınların seslerinin duyulduğu bir kültürel değişimin de parçası olduklarını vurguladı.
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Organizatörler bikini kararını sosyal medyada byebyebikini hashtagiyle duyurdu.
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Geçmişte Amerikan haber kanalı Fox News'da sunuculuk da yapan Gretchen Carson kadın haklarını savunma konusunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.
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Gretchen Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" (Ben de) hareketine de destek vermişti.
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Carson'un selefi Sam Haskell ise geçen yıl organizasyona katılan yarışmacılara yönelik aşağılayıcı dil kullandığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.