ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet

Kongre üyeleri, Spears'a yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi: "Sizi ve avukatınızı, adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için karşılıklı olarak uygun bir zamanda Kongre'de bizimle görüşmeye kişisel olarak davet etmek istedik. Hikâyenizin, sizden ve sanatınızdan halihazırda ilham alan milyonların dışında sayısız kişiye güç vereceğine şüphe yok. Lütfen bilin ki, kendiniz için savaşmaktan başka bir şey yapmak zorunda değilsiniz, ancak isterseniz, vasilik sisteminde karşı karşıya kaldığınız duygusal ve finansal kargaşa hakkında daha fazla bilgi edinmekten memnuniyet duyarız"