ABD'de cinsel tacizle suçlanan Prens Andrew'un mahkeme celbi muamması

Prens Andrew hakkında 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre, mahkeme celbini Prens'e ulaştırmada sorun yaşıyor.

Prens Andrew'un eski arkadaşı ve cinsel saldırıdan hüküm giyen Jeffrey Epstein tarafından 2001'de Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens'le ilişkiye zorlandığını" öne süren Giuffre, tazminat talep ediyor.