ABD'de cinsel tacizle suçlanan Prens Andrew'un mahkeme celbi muamması

Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 17:24
Prens Andrew hakkında 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre, mahkeme celbini Prens'e ulaştırmada sorun yaşıyor.
Prens Andrew'un eski arkadaşı ve cinsel saldırıdan hüküm giyen Jeffrey Epstein tarafından 2001'de Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens'le ilişkiye zorlandığını" öne süren Giuffre, tazminat talep ediyor.
Giuffre'nin avukatları, New York'ta açılan davanın celbinin, "Sanığın bilinen son adresine teslim edildiğini" ve belgelerin de "Royal Mail (Kraliyet'e bağlı İngiliz posta şirketi) üzerinden gönderildiğini" savunuyor.
61 yaşındaki Andrew'un hukuk ekibi ise bildirimin yasalara uygun yapılmadığı gerekçesiyle tanınmamasını istedi.
Bunun üzerine Giuffre'nin avukatları, İngiltere'de Yüksek Mahkemeye başvurarak bildirimin yapıldığının tanınmasını istedi. Mahkeme de çarşamba günü New York'ta başlatılan yasal işlemlerle ilgili olarak davacı tarafın Prens'le temasa geçebilme hakkına sahip olduğuna karar verdi.
Yüksek Mahkeme, Prens Andrew'un avukatlarının mahkeme celbi bildiriminin tanınması kararına itiraz edeceğini bildirdiklerini belirterek, davalı tarafa 24 Eylül'e kadar süre verdi.
Prens'in dava hakkında doğru şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin konu, pazartesi New York'ta görülen duruşma öncesinde de gündeme geldi.
Prens'in ABD'li avukatı Andrew Brettler, ne İngiliz ne de uluslararası hukuk uyarınca celbi almakla yetkilendirildiğini savundu.
Yasal süreç sonunda celbin ulaştırıldığına karar verilmesi durumunda Andrew'un yıllar sürecek ve milyonlarca sterline mal olacak yasal savaşa girmesi gerekecek.