ABD’de en sevilen first lady'ler sıralandı: Kennedy birinci sırada

Yeni bir araştırma, ABD’de halkın en sevdiği first lady’nin John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy olduğunu ortaya koydu. Michelle Obama'nın ikinci, Melania Trump'ın ise sondan ikinci sırada yer aldığı listede Jill Biden 7. sıraya yerleşti.

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ABD’de Zogby Analytics şirketi, ülkede en sevilen first lady’nin kim olduğunu tespit etmek için 5 bin 437 kişinin katılımıyla bir anket yaptı. 1963’te düzenlenen bir suikastte öldürülen dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy, ankette en sevilen first lady oldu.





Jacqueline (Jackie) Kennedy, ankete katılanların yüzde 65’i tarafından en sevilen first lady olarak belirlendi. Kennedy’ler, 1961’de Beyaz Saray’a geldiklerinde Amerikan kamuoyunda göz alıcı genç bir çift olarak görülmüştü. Başkanın öldürülmesinden sonra Yunan armatör Aristotle Onasis ile evlenen Jacqueline Kennedy’ye duyulan sempati 1994’te hayatını kaybetmesine kadar sürdü.





Öte yandan, ABD’nin en çok sevilen first lady’leri listesinde, 2009 ile 2017 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ikinci oldu.





1981 ile 1989 yılları arasında ABD Başkanı olan Ronald Reagan’ın eşi Nancy Reagan ise üçüncü sırada yer aldı. Kennedy, Obama ve Reagan’ın, tarihin en popüler ABD başkanları olmasının eşlerinin de popülaritesini artırdığı düşünülüyor.





Şu anki başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden ise 12 first lady’nin yer aldığı listede yedinci sıraya yerleşti.

ABD’de en sevilen first lady’ler listesinin en altlarındaysa, tartışmalı başkanlarla evli olan üç kadın yer aldı. Watergate skandalı nedeniyle 1974’te istifa eden Richard Nixon’ın eşi Pat Nixon sonuncu oldu.

Aldığı pek çok karar ve yönetim tarzı nedeniyle eleştirilen Donald Trump’ın eşi Melania Trump ise sondan ikinci sırada yer aldı.





1990’larda Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan Bill Clinton’ın eşi Hillary Clinton da sondan üçüncü olarak belirlendi.