ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere yayılan protesto gösterilerine ünlüler de destek veriyor. Aralarında şarkıcılar Shawn Mendes ve Camila Cabello, Ariana Grande, süper model Emily Ratajkowski, aktör Jamie Foxx gibi isimlerin yer aldığı protestocu ünlüler kah kendileri fotoğraflarını paylaşıyor, kah başkaları onların fotoğraflarını sosyal medyada yayınlıyor. İşte George Floyd için adalet isteyen ve ırkçı cinayete sokakta tepki gösteren ünlüler...
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