ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere yayılan protesto gösterilerine ünlüler de destek veriyor. Aralarında şarkıcılar Shawn Mendes ve Camila Cabello, Ariana Grande, süper model Emily Ratajkowski, aktör Jamie Foxx gibi isimlerin yer aldığı protestocu ünlüler kah kendileri fotoğraflarını paylaşıyor, kah başkaları onların fotoğraflarını sosyal medyada yayınlıyor. İşte George Floyd için adalet isteyen ve ırkçı cinayete sokakta tepki gösteren ünlüler...

ntv.com.tr 02.06.2020 - 07:59

Shawn Mendes ve Camila Cabello
Ariana Grande
Emily Ratajkowski
Jamie Foxx
Anna Kendrick
Paris Jackson
Nick Cannon
Halsey
Jeremy Meeks
J. Cole
Yungblud
Tyler The Creator
Machine Gun Kelly
Ross Lynch ve Jaz Sinclair
Sophia Bush
Kehlani
Kendrick Sampson
Timothée Chalamet
Tinashe
Lauren Jauregui
Madison Beer
Lil Yachty
Kali Uchis
Justine Skye

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