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ABD'de köpeklere özel sörf yarışı

ABD'de bu yıl 14.sü düzenlenen bu sörf yarışı diğerlerinden oldukça farklı. Helen Woodward Hayvan Merkezi tarafından gerçekleştirilen sörf yarışlarının yarışçıları köpekler.

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    Top Surf Dogs adını taşıyan ve bu yıl 14.sü düzenlenen yarışlar Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde gerçekleştirildi.

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    70 evcil köpeğin sahipleriyle birlikte katıldığı yarışlarda kayısıya bir rekabet vardı.

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    Beş farklı klasmanda gerçekleştirilen yarışlara çok sayıda hayvansever izleyici olarak da katıldı.
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    İşte yarışmadan renkli fotoğraflar...
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