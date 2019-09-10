ABD'de köpeklere özel sörf yarışı

ABD'de bu yıl 14.sü düzenlenen bu sörf yarışı diğerlerinden oldukça farklı. Helen Woodward Hayvan Merkezi tarafından gerçekleştirilen sörf yarışlarının yarışçıları köpekler.
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Top Surf Dogs adını taşıyan ve bu yıl 14.sü düzenlenen yarışlar Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde gerçekleştirildi.
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70 evcil köpeğin sahipleriyle birlikte katıldığı yarışlarda kayısıya bir rekabet vardı.
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Beş farklı klasmanda gerçekleştirilen yarışlara çok sayıda hayvansever izleyici olarak da katıldı.
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İşte yarışmadan renkli fotoğraflar...
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