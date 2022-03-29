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ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın

ABD'lilerin üçte ikisi, canlı yayınında sunucu Chirs Rock'a tokat atan aktör Will Smith'in cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 21:52

ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 1

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 2

Konuyla ilgili araştırma yapan StudyFinds.com'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 66'sı, Smith'in Rock'ın şakasına gösterdiği aşırı tepkiden dolayı ceza alması gerektiğini düşünüyor.

ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 3

Ankete katılanların yüzde 62'si Smith'in tepkisinin haklı olduğunu, yarısından fazlasıysa olayın "düzmece" olduğunu söylerken yüzde 76'lık çoğunluk, sunucunun Pinket Smith'in saçkıran sorunuyla ilgili şakasının "gereksiz" olduğunu ifade etti.

ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 4

Organizasyon tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada,"Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verilmişti.

ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 5


Akademi'nin yazılı açıklamasından saatler sonra Smith, sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etmişti.

ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 6
ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 7
ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 8
ABD'de Will Smith tartışmaları sürüyor: Cezalandırılsın - 9

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