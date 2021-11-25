ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı

ABD başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleşen Kongre Binası baskınında rol alan isimlerden biri olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 10:07

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı - 1

Broadway’in ünlü aktörü James D. Beeks, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan baskına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Oyuncu en son, şu anda süresiz olarak askıya alınan dev yapım Jesus Christ Superstar’da Judas'ı oynamıştı.

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı - 2

ABD Columbia Bölgesi Savcılığı tarafından Beeks’in, Kongre'yi engellemek, kısıtlı bir binaya veya araziye yasa dışı bir şekilde suçlandığı bildirildi.

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı - 3

Tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, “soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları” şeklinde açıklama yapıldı.

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı - 4

Michael Jackson taklitleriyle bilinen Beeks, Kongre Binası baskınında, fotoğraflarda, giydiği Michael Jackson ceketiyle tanındı.

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan oyuncu James D. Beeks tutuklandı - 5

6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in zaferini reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.

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