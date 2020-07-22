ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı

Dünya, Erzincanlı restoran sahibi Zeynel (Zach) Erdem'i konuşuyor. Erdem, New York’taki ‘75 Main’ isimli restoranında, tecavüzle suçlanan Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.

22.07.2020 - 07:38

ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 1
ABD'nin New York şehrindeki Hamptons bölgesinde yer alan ünlü ‘75 Main’ isimli restoranın sahibi olan Erzincanlı Zeynel (Zach) Erdem masa yakma eylemiyle konuşuluyor.
ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 2
39 yaşındaki Erdem, tecavüzle suçlanan ve hapishanede intihar eden Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein ile halen hapishanede cezasını çeken Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.
ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 3

Restoranında ‘sadece pozitif duygular istediğini’ söyleyen Erdem, bu masanın ‘kötü enerji yaydığını’ ifade etti.

ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 4

“Bu masayı her gördüğümde o hasta adamlar aklıma geliyor” diyen Erdem, masayı önce kırdı sonra da üzerine benzin dökerek şaşkın bakışlar arasında yaktı.

ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 5

Erzincan’ın bir köyünde dünyaya gelen Erdem, cebinde 200 dolarla gittiği ABD’de birçok restoran, gece kulübü ve otelin sahibi oldu.

ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 6

Erdem’in New York ve Hamptons bölgesinin en seçkin mekanları arasında gösterilen restoranları ünlülerin uğrak yeri.

ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 7
ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı - 8

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