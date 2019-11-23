ABD’li polislerden K9 köpekli takvim

ABD’de Waterloo Polis Merkezi, birlikte çalıştıkları kahraman K9 köpekleriyle 2020 takvimi hazırladı. Hayvan fotoğrafçısı Jason Krygier-Baum’un çektiği fotoğraflardan oluşan takvimden elde edilen gelir, gelişimsel engelli sporcuları destekleyen Special Olympics Ontario adlı derneğe bağışlandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.