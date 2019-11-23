ABD’li polislerden K9 köpekli takvim

ABD’de Waterloo Polis Merkezi, birlikte çalıştıkları kahraman K9 köpekleriyle 2020 takvimi hazırladı. Hayvan fotoğrafçısı Jason Krygier-Baum’un çektiği fotoğraflardan oluşan takvimden elde edilen gelir, gelişimsel engelli sporcuları destekleyen Special Olympics Ontario adlı derneğe bağışlandı. 

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