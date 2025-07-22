ABD'li psikolog açıkladı: Eşinize asla söylememeniz gereken 2 iltifat
İltifatlar, çoğu zaman ilişkilerde sevgi ve takdirin bir göstergesi olarak kabul edilir. “Çok güzel görünüyorsun” ya da “çok iyi yemek yapıyorsun” gibi sözler, çiftler arasında genellikle olumlu bir hava yaratır. Ancak, uzmanlar bu tür ifadelerin ilişkilerde beklenmedik olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.
DERİN ETKİLERİ OLABİLİR
DailyMail'de yer alan habere göre; İltifatlar, karşınızdaki kişiyi mutlu etmek için söylenen hoş sözler gibi görünse de, profesyonel psikologlar bu tür ifadelerin bazen “talimat verme” amacı taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Amerikalı psikolog Dr. Mark Travers, insanların çoğu zaman bu tür ifadelerin olumsuz etkilerinin farkında olmadan kullandığını belirtiyor.