ABD'li psikolog açıkladı: Eşinize asla söylememeniz gereken 2 iltifat

“KONUŞABİLDİĞİM TEK KİŞİ SENSİN” İFADESİNE DİKKAT!

Bir diğer yaygın ve tehlikeli iltifat ise, “Konuşabildiğim tek kişi sensin” ifadesidir. Dr. Travers, bu cümlenin eşinize, duygusal denetimi sağlamak için yalnızca ona bağımlı olduğunuzu düşündürebileceğini söylüyor. İlk bakışta yüksek bir güven ifadesi gibi görünse de, aslında bu sözler, duygusal bağımlılığı teşvik eden bir yapı oluşturabilir.



Araştırmalar, insanların farklı duygusal ihtiyaçlarını farklı kişilerle karşıladıklarında daha sağlıklı bir ruh haline sahip olduklarını gösteriyor. Bir arkadaşınızla kaygılarınızı paylaşırken, başka bir arkadaşınıza daha derin duygusal meselelerinizi açabilirsiniz. Dr. Travers, “Duygusal destek çeşitliliği daha fazla refah sağlar çünkü bir ilişki, her türlü duygusal yükü taşıma görevini üstlenmez,” diyor.





