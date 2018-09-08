ABD'li rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
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1ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bulundu.
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2Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.
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3Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.
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4Genç müzisyen 2012-2014 yılları arasında ünlü popçu Ariana Grande ile romantik bir ilişki yaşamıştı.
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