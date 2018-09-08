NTV

ABD'li rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

  • 1

    ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bulundu.
  • 2

    Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.
  • 3

    Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.
  • 4

    Genç müzisyen 2012-2014 yılları arasında ünlü popçu Ariana Grande ile romantik bir ilişki yaşamıştı.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin