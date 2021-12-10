Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum

ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, Teksas'ın Houston kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu ve yaşananlardan haberi olmadığı için konsere devam ettiğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 05:56 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 05:59

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 1

Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan Rapçi Scott, Houston'daki Astroworld Festivali'nde yaşanan kargaşa sonrasında, kendisine ölenlerin olduğunun söylenmediğini, bunun için şarkı söylemeye devam ettiğini iddia etti.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 2

"HALA KAFAMI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Siyahi sanatçı, "Hayranlarımın ve yakınlarının yaşadıkları gerçekten acıtıyor. Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum" dedi.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 3

Travis, bazı seyircilerin sahneye atladığı anda bile sadece konseri bitirmesinin söylendiğini, yaşanan trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğini belirterek organizasyonu suçladı.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 4

Performanslarının öfke kültürünü teşvik ettiğini kabul etmeyen sanatçı, konserlerinde "şeytani ritüeller" olduğu yönündeki sosyal medya iddialarını da "Ben bir Tanrı adamıyım" diyerek reddetti.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 5

ASTROWORLD FESTİVALİ'NDEKİ İZDİHAM

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda, yaşları 9 ila 27 arasında değişen 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 6

Scott, ölenlerin olduğu hadisede konseri 40 dakika daha devam ettirdiği için toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı. Sanatçının izdihamda ölen ve yaralananlar için yaptığı yardım çağrısı mağdurların kızgın aile yakınları tarafından reddedilmişti.

ASTROWORLD FESTİVALİ SONRASI 750 MİLYON DOLARLIK DAVA

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 7

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 8

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Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 9

Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti / Haber Detay- Tıkya Oku

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 10

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 11
Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 12
Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum - 13

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