Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu: Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum

Scott, ölenlerin olduğu hadisede konseri 40 dakika daha devam ettirdiği için toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı. Sanatçının izdihamda ölen ve yaralananlar için yaptığı yardım çağrısı mağdurların kızgın aile yakınları tarafından reddedilmişti.

ASTROWORLD FESTİVALİ SONRASI 750 MİLYON DOLARLIK DAVA