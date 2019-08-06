ABD'li şarkıcı Pink ölümden döndü (Özel jet alev aldı)
İHA
Norveç'ten Danimarka'ya uçan ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti, Doğu Jutland Metropol bölgesindeki Aarhus Havalimanı'na inişi sırasında yandı.
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1ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti Danimarka'nın Doğu Jutland Metropol bölgesinde yer alan Tirstrup kasabasındaki Aarhus Havalimanı'nda yandı.
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2Norveç'in başkenti Oslo'da verdiği konser sonunda Danimarka'ya uçan şarkıcının menajerinin ve ekipten diğer kişilerin bulunduğu Cessna 560XL model uçağın iniş sırasında alev aldığı bildirildi.
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3Yerel basın, uçakta bulunan 10 mürettebat dahil kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
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4Aarhus Havalimanı yetkilileri, uçaktaki yangının havalimanı trafiğini aksatmadığı bilgisini verdi.
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5Pink, Çarşamba günü Danimarka'nın Jutlant bölgesindeki Horsens şehrinde konser verecek.