ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in kebap keyfi: Çok lezzetli ve harika

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, geldikleri kentte kebap yedi. Flake ve eşinin kebap yerken çekilen videosu, büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Haberler - DHA 08.01.2022 - 15:46

ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in kebap keyfi: Çok lezzetli ve harika - 1

ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte dün 'ya geldi.

ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in kebap keyfi: Çok lezzetli ve harika - 2

Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, ayağının tozuyla Ankara'da kebap yedi.

ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in kebap keyfi: Çok lezzetli ve harika - 3

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan videoda, Jeff Flake ve eşi, Türkçe olarak kebabın çok lezzetli ve harika olduğunu söyledi.

ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in kebap keyfi: Çok lezzetli ve harika - 4

Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak.

ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in kebap keyfi: Çok lezzetli ve harika - 5

Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayacak.

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