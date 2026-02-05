Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı. "Şampiyon yapmak isterdim"
05.02.2026 09:47
NTV - Haber Merkezi
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu teknik direktör Abdullah Avcı oldu. 62 yaşındaki Avcı'nın Fenerbahçe itirafı dikkat çekti.
Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV yayınlanan "Empati" programına konuk oldu. Çocukluğuna, ailesine ve kariyerine dair konuşan Avcı, Fenerbahçe itirafıyla dikkat çekti.
"İYİ GİYİNMEYE HEP MERAKLIYDIM"
45 senelik bir futbol hayatı olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, 17 aydır aktif bir dinlenme içerisinde olduğunu söyledi.
Futbol dışında iyi giyinmeye meraklı olduğunu belirten ünlü isim, "Çocukluğumdan beri iyi giyinmeye çalışıyorum. Bununla ilgilenmek, iyi giyiniyor olmak bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.
"MESAFE KOYMAYI BABAMDAN ÖĞRENDİM"
Başta ailesi olmak üzere, çalıştığı her takıma aidiyet hissettiğini belirten Avcı, desteklediği bir takım olmadığını da söyledi.
Aslen Karadenizli olan ve İstanbul'da Kasımpaşa'da büyüyen Abdullah Avcı, "Dedem İstanbul’a gelmiş ve küçük bir arsaya aile apartmanı yapmış. Üç amcam, babaannemler ve biz oturuyorduk. Esnaf çocuğuydum ben. Bazen hafta sonları da berber dükkanında çırak olarak çalışıyordum. Babam daha tutucu, annem daha modern düşünebilen biriydi. Sevgi içinde büyüdük, annemden çok destek gördüm" dedi.
Babasından da bahseden Avcı, "Pandemiye kadar çalışıyordu, Kasımpaşa’da küçük bir dükkanı vardı. Cep telefonu kullanmaz. Bize samimiyeti, dürüstlüğü göstermiş birisidir. Mesafelidir, ben de mesafe koymayı ondan öğrendim. Sevgisini belli etmez, tam bir Osmanlı adamıdır" dedi.
"KASIMPAŞA HAYAT ÜNİVERSİTESİ GİBİYDİ"
Annesinin de babasının da şimdi 88 yaşında olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Annem üç buçuk yıldır Alzheimer ile mücadele ediyor" dedi.
Kasımpaşa’nın kendisine çok şey kattığını söyleyen Abdullah Avcı, "Hayat üniversitesi gibiydi" ifadelerini kullandı.
36 YILLIK MUTLU EVLİLİK
Eşi Hülya Hanım ile Beyoğlu Ticaret Lisesi’nde tanıştıklarını ve 36 yıldır evli olduklarını söyleyen ünlü isim, "Birlikte büyüdük diyebilirim" dedi.
"İYİ BİR BABA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
İki oğlu olan Avcı, babalığı konusunda da "Yoğun çalıştığım için çocuklarıma okulda veli bile olamadım. Eğitimlerini en iyi şekilde vermeye çalıştım. İyi bir baba olduğumu düşünüyorum, ikisi de her bakımdan harika çocuklar" şeklinde konuştu.
Ziya Doğan'dan da bahseden Avcı, "İstanbulspor’da oynarken hayatıma dokunmuştur, bana ‘futbolu bırakınca teknik direktör olmalısın’ demişti. Beni bu işe başlatan ve destekleyen biridir" ifadelerini kullandı.
37 sezon sonra Trabzonspor’u şampiyon yapmayı başaran Abdullah Avcı, "Hayatımdaki en özel hikayelerden biridir" dedi.
"O DÖNEM FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTEDİM"
Taylan'ın "Çalıştırmak istediğin, kalbinin kuytusunda bir takım var mı Türkiye'de?" sorusuna yanıt veren Abdullah Avcı, “Bütün takımlar tarafından istendim. Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim" dedi.
Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğini ifade eden Avcı, "İki tane büyük ve zor camiaya sahip takım, ikisi de uzun süre şampiyon olamamış. Trabzon'la şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim. Şu an öyle bir isteğim yok. Ama o dönem sıcak olduğu için istemiştim” şeklinde konuştu.
Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırdı.