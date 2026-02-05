Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı. "Şampiyon yapmak isterdim"

Başta ailesi olmak üzere, çalıştığı her takıma aidiyet hissettiğini belirten Avcı, desteklediği bir takım olmadığını da söyledi.

Aslen Karadenizli olan ve İstanbul'da Kasımpaşa'da büyüyen Abdullah Avcı, "Dedem İstanbul’a gelmiş ve küçük bir arsaya aile apartmanı yapmış. Üç amcam, babaannemler ve biz oturuyorduk. Esnaf çocuğuydum ben. Bazen hafta sonları da berber dükkanında çırak olarak çalışıyordum. Babam daha tutucu, annem daha modern düşünebilen biriydi. Sevgi içinde büyüdük, annemden çok destek gördüm" dedi.

Babasından da bahseden Avcı, "Pandemiye kadar çalışıyordu, Kasımpaşa’da küçük bir dükkanı vardı. Cep telefonu kullanmaz. Bize samimiyeti, dürüstlüğü göstermiş birisidir. Mesafelidir, ben de mesafe koymayı ondan öğrendim. Sevgisini belli etmez, tam bir Osmanlı adamıdır" dedi.