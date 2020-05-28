ABD’yi ayağa kaldıran ırkçı cinayete ünlülerden tepkiler

LeBron James

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL'den aforoz edilen Colin Kaepernick'in fotoğrafı ile Floyd'un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.