ABD'yi terk eden Sophie Turner'dan itiraf: ''Hayatımın en kötü günleriydi''

2024 yılında şarkıcı Joe Jonas ile dört yıllık evliliğini noktalayan ünlü oyuncu Sophie Turner, ABD'den İngiltere'ye taşınmıştı. Londra'da mutlu olduğunu ifade eden Turner, boşanma sürecine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Flaunt dergisine konuşan 29 yaşındaki aktris “Burada kendimi evimde hissediyorum. Bir daha taşınmak istemiyorum. İnsan, sevdiklerinden uzakta olduğunda arkadaşlarının ve ailesinin değerini daha iyi anlıyor'' dedi.

Game of Thrones dizisiyle tanınan yıldız isim, çocuk sahibi olmanın kariyeri üzerinde derin etkiler yarattığını söyledi. Willa ve Delphine adında iki kızı bulunan Turner, annelik deneyiminin oyunculuğuna yansıdığını anlattı.

Sophie Turner ve Joe Jonas, 2024 yılında resmi olarak boşanmıştı. Ünlü çift, arabuluculuk yoluyla nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti konularında uzlaşmaya vardı.

İkilinin ilişkisi 2016 yılında, Jonas’ın Instagram üzerinden Turner’a ulaşmasıyla başlamıştı. 2017'de nişanlanan çift, 2019’da Las Vegas'ta sürpriz bir törenle evlendi.

Boşanma sürecinde ortak bir açıklama yayımlayan çift, “Dört güzel yılın ardından evliliğimizi dostane bir şekilde sonlandırma kararı aldık. Ortada birçok spekülasyon var ama bu gerçekten ortak bir karardı. Lütfen mahremiyetimize ve çocuklarımızın gizliliğine saygı gösterin” ifadelerini kullandı.

''HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİYDİ''

Vogue’a konuşan Turner, medyada “kötü anne” damgasıyla hedef gösterildiğini, Jonas’ın ise “ilgili baba” olarak yansıtıldığını dile getirdi. Bu durumun kendisini derinden yaraladığını belirten İngiliz oyuncu, yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle anlattı:

“O dönemde bir dizinin setindeydim ve sözleşme gereği iki hafta daha orada kalmam gerekiyordu. Çocuklarım Amerika’daydı ve ben onlara ulaşamıyordum. Üstüne bir de onlarca haber çıkmaya başladı. Gerçekten çok canım yandı çünkü anne olarak attığım her adımı zaten sorguluyordum. Kendime sürekli ‘Bunların hiçbiri doğru değil. Sen iyi bir annesin’ demek zorunda kaldım. Hayatımın en kötü günleriydi.”

