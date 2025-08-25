ABD'yi terk eden Sophie Turner'dan itiraf: ''Hayatımın en kötü günleriydi''

''HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİYDİ''

Vogue’a konuşan Turner, medyada “kötü anne” damgasıyla hedef gösterildiğini, Jonas’ın ise “ilgili baba” olarak yansıtıldığını dile getirdi. Bu durumun kendisini derinden yaraladığını belirten İngiliz oyuncu, yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle anlattı:

“O dönemde bir dizinin setindeydim ve sözleşme gereği iki hafta daha orada kalmam gerekiyordu. Çocuklarım Amerika’daydı ve ben onlara ulaşamıyordum. Üstüne bir de onlarca haber çıkmaya başladı. Gerçekten çok canım yandı çünkü anne olarak attığım her adımı zaten sorguluyordum. Kendime sürekli ‘Bunların hiçbiri doğru değil. Sen iyi bir annesin’ demek zorunda kaldım. Hayatımın en kötü günleriydi.”