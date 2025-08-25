ABD'yi terk eden Sophie Turner'dan itiraf: ''Hayatımın en kötü günleriydi''
2024 yılında şarkıcı Joe Jonas ile dört yıllık evliliğini noktalayan ünlü oyuncu Sophie Turner, ABD'den İngiltere'ye taşınmıştı. Londra'da mutlu olduğunu ifade eden Turner, boşanma sürecine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Flaunt dergisine konuşan 29 yaşındaki aktris “Burada kendimi evimde hissediyorum. Bir daha taşınmak istemiyorum. İnsan, sevdiklerinden uzakta olduğunda arkadaşlarının ve ailesinin değerini daha iyi anlıyor'' dedi.