Aç karnına 1 litre su içince ne olur? Her sabah yapmanın etkisi

CİLT, SAÇ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Su tüketimi, cilt elastikiyetinin korunmasına, toksinlerin atılmasına ve ciltte doğal bir ışıltının sağlanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda saç köklerini besleyerek parlaklık ve direnç kazandırıyor. Yeterli su tüketimi, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenfatik sistemin düzgün çalışmasına katkıda bulunarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR



Uzmanlar, bir litre suyun bir dikişte değil, 5 ila 10 dakika içinde yavaşça tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde mide bulantısı ya da rahatsızlık hissi yaşanabilir. Oda sıcaklığındaki ya da hafif soğuk su tercih edilmeli; sindirim problemi yaşayanlar için ılık su da uygun bir seçenek olabilir. Ayrıca, kahvaltıdan önce su içildikten sonra en az 30-45 dakika beklemek, sindirim sisteminin yeniden dengelenmesini sağlıyor.





