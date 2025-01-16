Aç karnına kuru üzüm suyu içince ne olur? Bu etkisini henüz kimse bilmiyor

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Birkaç kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Kuru üzüm suyu yardımcı olabilir! Kalorisi düşüktür ancak istekleri azaltan besinlerle doludur. Kuru üzümdeki doğal şekerler kan şekeri seviyenizi yükseltmeden enerji sağlar.

2017'de yapılan bir çalışmada, kuru üzüm tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre daha düşük kiloya, BMI'ye ve bel çevresine sahip olduğu ve kuru üzüm alımının aşırı kilolu veya obez olma ve geniş bir bel çevresine sahip olma riskinin önemli ölçüde daha düşük olmasıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Kuru üzüm suyu içmek ayrıca açlık sancılarını azaltabilir ve sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.



