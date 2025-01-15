Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor

ŞEKERLİ YİYECEKLER

Aç karnına şekerli yiyecekler tüketmek, insülin ve kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir. Bu ani yükselmeyi önlemek için yüksek lifli gıdalarla başlamak daha iyi bir seçenektir. Çünkü lif, şekerin emilimini yavaşlatır. Ayrıca, şekerli yiyecekler aç karnına yendiğinde, ishale neden olabilir. Bu durum, şekerin bağırsaklarda fazla sıvı çekmesine ve sindirim sisteminin bu yüksek şeker seviyesini dengelemeye çalışmasına bağlıdır.



