Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor
Uzmanlar, bazı besinlerin aç karnına tüketilmesinin, sindirim ve mide problemlerine neden olabileceğini belirterek uyarıyor. Bu besinlerin başında kahve, baharatlı besinler ve kızartmalar geliyor. Portakal ve mandalina gibi asidik gıdalar da aç karnına tüketildiğinde mide duvarını tahriş ederek, çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.
KAHVE
Özellikle filtre kahve veya espresso gibi sert kahveler, aç karnına içildiğinde mideyi zorlayabilir. Bunun nedeni, kahvedeki kafeinin, mide asidi salgılayan gastrin hormonunun üretimini artırmasıdır.
Kahvenin yan etkilerinden kaçınmak için kahve içmeden önce hafif bir atıştırmalık tüketmek faydalı olabilir. Uzman diyetisyen Johanna Salazar; haşlanmış yumurta, fındık ezmesi ya da kahveye eklenen bir kaşık tam yağlı Hindistan cevizi sütünün mide için faydalı olabileceğini ifade ediyor.