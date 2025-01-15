Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor

Uzmanlar, bazı besinlerin aç karnına tüketilmesinin, sindirim ve mide problemlerine neden olabileceğini belirterek uyarıyor. Bu besinlerin başında kahve, baharatlı besinler ve kızartmalar geliyor. Portakal ve mandalina gibi asidik gıdalar da aç karnına tüketildiğinde mide duvarını tahriş ederek, çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 1

KAHVE

Özellikle filtre kahve veya espresso gibi sert kahveler, aç karnına içildiğinde mideyi zorlayabilir. Bunun nedeni, kahvedeki kafeinin, mide asidi salgılayan gastrin hormonunun üretimini artırmasıdır. 

Kahvenin yan etkilerinden kaçınmak için kahve içmeden önce hafif bir atıştırmalık tüketmek faydalı olabilir. Uzman diyetisyen Johanna Salazar; haşlanmış yumurta, fındık ezmesi ya da kahveye eklenen bir kaşık tam yağlı Hindistan cevizi sütünün mide için faydalı olabileceğini ifade ediyor.

YAŞAM HABERLERİ

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 2

BAHARATLI GIDALAR

Gastroenterolog Dr. Michael Schopis, baharatlı yiyeceklerin içindeki kapsaisin adlı kimyasalın mide-bağırsak sistemini uyararak, vücudun sindirimi hızlandırmaya çalıştığını ve bunun mide bulantısına, ishale veya ani tuvalet ihtiyacına yol açabileceğini belirtiyor.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 3

ŞEKERLİ YİYECEKLER

Aç karnına şekerli yiyecekler tüketmek, insülin ve kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir. Bu ani yükselmeyi önlemek için yüksek lifli gıdalarla başlamak daha iyi bir seçenektir. Çünkü lif, şekerin emilimini yavaşlatır. Ayrıca, şekerli yiyecekler aç karnına yendiğinde, ishale neden olabilir. Bu durum, şekerin bağırsaklarda fazla sıvı çekmesine ve sindirim sisteminin bu yüksek şeker seviyesini dengelemeye çalışmasına bağlıdır.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 4

KAFEİNLİ ÇAYLAR

Dr. Schopis, çayın, mideyi tahriş ederek asit üretimini artırabileceğini belirtiyor. Siyah çay, diğer çaylardan daha fazla kafein içerdiği için aç karnına tüketilmemesi gereken bir içecektir. Yeşil çay da kafein içerdiği için aç karnına içilmesi mideyi rahatsız edebilir. Ancak, kafeinsiz bitki çayları bu tür bir soruna yol açmaz.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 5

YOĞURT

Yoğurt, yüksek probiyotik ve laktik asit içeriği ile bağırsak sağlığı için faydalıdır. Ancak bazı kişiler laktik aside karşı hassas olabilir. Aç karnına yoğurt yemek, mide asidi üretimini artırabilir. Dr. Schopis, "Yoğurdu tok karnına yemek daha iyi olacaktır, böylece laktik asidin bir kısmı emilebilir ve probiyotiklerin etkisi korunur" diyor.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 6

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve maden suyu, özellikle aç karnına içildiğinde mideyi rahatsız edebilir. Dr. Chutkan, "Gazlı içeceklerdeki karbondioksit kabarcıkları, mideye baskı yaparak geğirmeye ve şişkinliğe neden olabilir. Ayrıca yemek borusunun kapağını açarak reflüyü tetikleyebilir" diyor.

Şekerli gazlı içecekler, kan şekerinin hızla yükselmesine ve potansiyel olarak enerji düşüklüğüne sebep olabilir.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 7

KIZARTMALAR

Dr. Schopis, "Kızartılmış besinler, midenin sindirim sürecini uzatarak asit üretimini artırabilir" diyor. Bu tür yiyecekler, yemek borusunun kapağının düzgün çalışmasını engelleyebilir ve asit reflüsüne neden olabilir.

Aç karnına tüketilmemesi gereken 8 gıda: Mide duvarına zarar veriyor - 8

NARENCİYE SULARI

Portakal, mandalina veya greyfurt gibi turunçgiller, özellikle aç karnına sindirim sorunları yaşayan kişiler için sorun yaratabilir. Dr. Schopis, turunçgillerdeki sitrik asitin mideyi tahriş edebileceğini ve asit reflüsünü tetikleyebileceğini söylüyor.

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