Aç karnına yürümek veya egzersiz yapmak 6 tehlikeli hastalığa yol açabilir
Egzersiz yapmak veya yürümek uzun vadeli sağlık için en iyi alışkanlıklardan biridir, ancak bunu yanlış şekilde yapmak beklenenden daha fazla zarar verebilir. Antrenmandan önce küçük, dengeli bir öğün veya hafif bir atıştırmalık vücudun hazırlanmasına yardımcı olur, kas sağlığını korur ve enerji seviyelerini sabit tutar. Peki, aç karnına yürüyüş yapmak doğru mu?
Birçok kişi aç karnına egzersiz yapmanın daha fazla yağ yakmaya yardımcı olduğuna inanır. Bu fikir cazip gelse de gerçek çok farklıdır. Vücut, tıpkı bir makine gibi, iyi çalışmak için yakıta ihtiyaç duyar. Antrenman öncesi öğünü atlamak faydadan çok zarar verebilir. Önce yemek yemeden egzersiz yapmak, bazıları zamanla ciddi hale gelebilecek çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Sadece baş dönmesi veya güçsüzlük hissetmekle ilgili değildir; bu düzenli bir alışkanlık haline geldiğinde belirli hastalıklar gerçekten gelişebilir.