Aç karnına yürümek veya egzersiz yapmak 6 tehlikeli hastalığa yol açabilir

Birçok kişi aç karnına egzersiz yapmanın daha fazla yağ yakmaya yardımcı olduğuna inanır. Bu fikir cazip gelse de gerçek çok farklıdır. Vücut, tıpkı bir makine gibi, iyi çalışmak için yakıta ihtiyaç duyar. Antrenman öncesi öğünü atlamak faydadan çok zarar verebilir. Önce yemek yemeden egzersiz yapmak, bazıları zamanla ciddi hale gelebilecek çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Sadece baş dönmesi veya güçsüzlük hissetmekle ilgili değildir; bu düzenli bir alışkanlık haline geldiğinde belirli hastalıklar gerçekten gelişebilir.





