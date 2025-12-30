Acı haberlerle dolu bir sene. 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

30.12.2025 20:43

NTV - Haber Merkezi

2025 yılının ilk günlerinden bu yana sanat camiasından gelen vefat haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Acı haberlerle dolu bir sene. 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
NTV

2025 yılında kendi alanlarında iz bırakan birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte bu yıl yitirdiğimiz birbirinden değerli isimler...

MUAZZEZ ABACI 1
Anadolu Ajansı

MUAZZEZ ABACI

ABD’de kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden usta ismin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

AHMET GÜLHAN 2
Anadolu Ajansı

AHMET GÜLHAN

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ENGİN ÇAĞLAR 3
Anadolu Ajansı

ENGİN ÇAĞLAR

"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU 4
Anadolu Ajansı

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle akıllarda yer eden usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

GÜLLÜ 5
Sosyal Medya

GÜLLÜ

"Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti. Güllü, Yalova'da altıncı katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

ANTA TOROS 6
Anadolu Ajansı

ANTA TOROS

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti.

BANU KIRBAĞ 7
NTV

BANU KIRBAĞ

"Ölsem de Bir Kalsam da Bir", "Unutulur" gibi şarkılarıyla tanınan Banu Kırbağ, 18 Ağustos'ta vefat etti.

DOĞACAN TAŞPINAR 8
Sosyal Medya

DOĞACAN TAŞPINAR

Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti.

SAADET SUN 9
Sosyal Medya

SAADET SUN

"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti.

SELÇUK ALAGÖZ 10
Anadolu Ajansı

SELÇUK ALAGÖZ

Türk pop müziğin efsane isimlerinden Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EMRE TÖRÜN 11
Sosyal Medya

EMRE TÖRÜN

"Kara Melek" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan ve daha sonra birçok yapımda rol alan oyuncu Emre Törün, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 53 yaşında vefat etti.

RÜÇHAN ÇAMAY 12
Sosyal Medya

RÜÇHAN ÇAMAY

Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

ŞEKİP TAŞPINAR 13
Sosyal Medya

ŞEKİP TAŞPINAR

“Kurtlar Vadisi” dizisindeki "Cevat Akarsu" karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında vefat etti.

ŞİMAL 14
Sosyal Medya

ŞİMAL

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü.

DEVLET DEVRİM 15
Anadolu Ajansı

DEVLET DEVRİM

Yeşilçam yıldızı Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İLHAN ŞEŞEN 16
Anadolu Ajansı

İLHAN ŞEŞEN

"Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", "Sarılınca Sana" gibi şarkılarıyla tanınan ve "Aliye", "Gönülçelen", "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol alan İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.

ALİ ÖZGENTÜRK 17
Anadolu Ajansı

ALİ ÖZGENTÜRK

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk (80), 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

BALIK AYHAN 18
Anadolu Ajansı

BALIK AYHAN

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

NAŞİT ÖZCAN 19
Anadolu Ajansı

NAŞİT ÖZCAN

Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 68 yaşındaki Özcan, İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MERAL KURTULUŞ 20
NTV

MERAL KURTULUŞ

Yeşilçam'ın usta ismi Cevat Kurtuluş'un kendi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş, 87 yaşında 28 Nisan'da hayatını kaybetti.

LEYLA OKAY 21
Sosyal Medya

LEYLA OKAY

"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

AHMET LEVENDOĞLU 22
Anadolu Ajansı

AHMET LEVENDOĞLU

"Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.

VOLKAN KONAK 23
Anadolu Ajansı

VOLKAN KONAK

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

FİLİZ AKIN 24
Anadolu Ajansı

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.

OSMAN SINAV 25
Anadolu Ajansı

OSMAN SINAV

"Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat", "Deli Yürek" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

TANYELİ 26
Sosyal Medya

TANYELİ

Uzun süre pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki T​anyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

ŞİNASİ YURTSEVER 27
Anadolu Ajansı

ŞİNASİ YURTSEVER

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM 28
Anadolu Ajansı

EDİP AKBAYRAM

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

EMİN GÜMÜŞKAYA 29
IHA

EMİN GÜMÜŞKAYA

"Çocuklar Duymasın" dizisinin "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

KAHTALI MIÇE 30
Anadolu Ajansı

KAHTALI MIÇE

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SEZAİ ALTEKİN 31
Anadolu Ajansı

SEZAİ ALTEKİN

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

BEDİA ENER 32
Anadolu Ajansı

BEDİA ENER

"Yaprak Dökümü" dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medyadan "Hoşçakalın, ben melek oldum..." diyerek duyuruldu.

FERDİ TAYFUR 33
Anadolu Ajansı

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.