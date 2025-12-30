Acı haberlerle dolu bir sene. 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
30.12.2025 20:43
NTV - Haber Merkezi
2025 yılının ilk günlerinden bu yana sanat camiasından gelen vefat haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
2025 yılında kendi alanlarında iz bırakan birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte bu yıl yitirdiğimiz birbirinden değerli isimler...
MUAZZEZ ABACI
ABD’de kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden usta ismin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
AHMET GÜLHAN
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ENGİN ÇAĞLAR
"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU
"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle akıllarda yer eden usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
GÜLLÜ
"Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti. Güllü, Yalova'da altıncı katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
ANTA TOROS
Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti.
BANU KIRBAĞ
"Ölsem de Bir Kalsam da Bir", "Unutulur" gibi şarkılarıyla tanınan Banu Kırbağ, 18 Ağustos'ta vefat etti.
DOĞACAN TAŞPINAR
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti.
SAADET SUN
"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti.
SELÇUK ALAGÖZ
Türk pop müziğin efsane isimlerinden Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EMRE TÖRÜN
"Kara Melek" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan ve daha sonra birçok yapımda rol alan oyuncu Emre Törün, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 53 yaşında vefat etti.
RÜÇHAN ÇAMAY
Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.
ŞEKİP TAŞPINAR
“Kurtlar Vadisi” dizisindeki "Cevat Akarsu" karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında vefat etti.
ŞİMAL
Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü.
DEVLET DEVRİM
Yeşilçam yıldızı Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti.
İLHAN ŞEŞEN
"Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", "Sarılınca Sana" gibi şarkılarıyla tanınan ve "Aliye", "Gönülçelen", "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol alan İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.
ALİ ÖZGENTÜRK
"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk (80), 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
BALIK AYHAN
Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
NAŞİT ÖZCAN
Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 68 yaşındaki Özcan, İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MERAL KURTULUŞ
Yeşilçam'ın usta ismi Cevat Kurtuluş'un kendi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş, 87 yaşında 28 Nisan'da hayatını kaybetti.
LEYLA OKAY
"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle hayatını kaybetti.
AHMET LEVENDOĞLU
"Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.
VOLKAN KONAK
Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.
FİLİZ AKIN
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.
OSMAN SINAV
"Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat", "Deli Yürek" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.
TANYELİ
Uzun süre pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.
ŞİNASİ YURTSEVER
Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.
EDİP AKBAYRAM
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
EMİN GÜMÜŞKAYA
"Çocuklar Duymasın" dizisinin "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.
KAHTALI MIÇE
Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SEZAİ ALTEKİN
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.
BEDİA ENER
"Yaprak Dökümü" dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medyadan "Hoşçakalın, ben melek oldum..." diyerek duyuruldu.
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.