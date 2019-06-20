Açık havada moda şovu (Fendi farkıyla)
Fendi, İlkbahar-Yaz 2020 Erkek koleksiyonunun tanıtımını Milano'da gerçekleştirdi. Villa Reale bahçelerinde gerçekleştirilen şovun konuk sanatçısı ise ünlü İtalyan yönetmen Luca Guadagnino oldu. Koleksiyonda, Guadagnino'nun Suspiria filminden sahnelerin skeçleri ve fendi için tasarlanan Botanik desenleri dikkat çekerken, ünlü yönetmenin Etiyopya'da geçen çocukluğundan ilham alan tasarımlar göz doldurdu.
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