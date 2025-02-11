Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir

Uzmanlar, ''Eğer sahilde bir fok balığına rastlarsanız, onu strese sokmayın ve denize geri göndermeye çalışmayın çünkü muhtemelen orada dinleniyordur. Ayrıca mesafenizi en az 30 metre olacak şekilde ayarlamaya da özen gösterin'' uyarısında bulundu.