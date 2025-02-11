Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir

Hollanda'nın Vlissigen kentindeki bir otelde konaklayan misafirler, odalarına giren fok balığını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Güvenlik kameralarını inceleyen otel yetkilileri, fok balığının kumsaldan sürünerek içeriye girdiğini tespit ederken, hayvan kurtarma ekipleri küçük fok balığını sahile geri bıraktı.

Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir - 1

Bölgedeki bir hayvan kurtarma grubu, ihbar üzerine harekete geçti ve fok balığını doğal yaşam alanına bırakmak için çalışmalara başladı.

Son günlerde bu tarz ihbarlarda artış yaşandığını belirten ekip, fok balıklarının insanların arasına bu kadar rahat karışmasını ilginç bulduklarını söyledi.

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Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir - 2

Odanın sahile açılan kapısından içeri giren fok balığı, Hollanda Deniz Hayvanları Kurtarma Ekibi tarafından güvenli bir şekilde yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir - 3

Kurtarma ekibi, fok balığı görülmesi durumunda dikkat edilmesi gereken bazı maddeleri paylaştı:

Yetkililer, fok balıklarının sevimli görünümlerine rağmen ısırma eğiliminde olduklarını ve bu nedenle sürpriz bir karşılaşma durumunda bu hayvanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir - 4

Uzmanlar, ''Eğer sahilde bir fok balığına rastlarsanız, onu strese sokmayın ve denize geri göndermeye çalışmayın çünkü muhtemelen orada dinleniyordur. Ayrıca mesafenizi en az 30 metre olacak şekilde ayarlamaya da özen gösterin'' uyarısında bulundu.

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