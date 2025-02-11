Açık kapıdan otel odasına girmiş! Yetkililer harekete geçti: Sevimli görünüyor ama ısırabilir
Hollanda'nın Vlissigen kentindeki bir otelde konaklayan misafirler, odalarına giren fok balığını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Güvenlik kameralarını inceleyen otel yetkilileri, fok balığının kumsaldan sürünerek içeriye girdiğini tespit ederken, hayvan kurtarma ekipleri küçük fok balığını sahile geri bıraktı.
Bölgedeki bir hayvan kurtarma grubu, ihbar üzerine harekete geçti ve fok balığını doğal yaşam alanına bırakmak için çalışmalara başladı.
Son günlerde bu tarz ihbarlarda artış yaşandığını belirten ekip, fok balıklarının insanların arasına bu kadar rahat karışmasını ilginç bulduklarını söyledi.