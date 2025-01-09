Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler

YENGEÇ BURCU

Yengeçler hassas ve duygusal bir yapıya sahiptir ve bu yüzden ihaneti çok kişisel algılarlar. Sevdiklerine karşı çok koruyucu oldukları için, birinin ailelerine veya kendilerine zarar vermesinden hoşlanmazlar. Bir kez incindiklerinde, bazen başkalarını dışarıdan affedebilirler ancak kalplerinde, genellikle acıyı ve kinleri çok uzun süre tutarlar.