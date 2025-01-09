Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler

Kin tutmanın iyi olmadığı, çünkü bu süreçte sadece size zarar verdiği sıklıkla söylenir. Ancak bazen bunun sizin elinizde olmadığı anlaşılıyor çünkü kişinin doğduğu burç, kişinin genel kişiliğinde rol oynayabilir. Yıldızlara inananlar için, doğası gereği oldukça kinci olan bazı burçları burada listeliyoruz. Bu burçlar kendilerine yapılan yanlışı asla affetmez.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 1

AKREP BURCU

23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğan insanlar yoğun duyguları ve hafızalarıyla bilinirler. Bu, Akreplerin güvenini kıran veya onlara ihanet eden birini affetmesini zorlaştırır.

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Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 2

İlişkilerinde sadakate çok değer verirler ve aldatıldıklarında çok uzun süre kin tutabilirler ve bu onlara yakın biri olsa bile.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 3

OĞLAK BURCU

22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğan Oğlaklar, hayatta çalışkan, pratik ve disiplinlidir. Bu, onları dürüst olmayan insanlara ve hata yapanlara karşı daha az hoşgörülü yapar. Ancak, onları daha affetmez yapan şey, birileri ilişkilerinde onları aldattığında ortaya çıkar.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 4

Oğlaklar ağlamaz veya bağırmaz, ancak bu tür insanlardan ve durumlardan uzaklaşır ve o kişi davranışını değiştirmediği veya özür dilemediği sürece onu affetmez.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 5

BOĞA BURCU

20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğan Boğalar çok inatçıdır ve değişime karşı dirençlidir ve bu yüzden kinlerini bırakmakta da zorlanırlar. Birisi güvenlerini kırarsa, kolay kolay affetmezler.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 6

Ayrıca, birisi onları başkalarının önünde aptal durumuna düşürürse veya toplum içinde meydan okursa, bundan hoşlanmazlar ve böyle insanları affetmezler.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 7

YENGEÇ BURCU

Yengeçler hassas ve duygusal bir yapıya sahiptir ve bu yüzden ihaneti çok kişisel algılarlar. Sevdiklerine karşı çok koruyucu oldukları için, birinin ailelerine veya kendilerine zarar vermesinden hoşlanmazlar. Bir kez incindiklerinde, bazen başkalarını dışarıdan affedebilirler ancak kalplerinde, genellikle acıyı ve kinleri çok uzun süre tutarlar.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 8

İKİZLER BURCU

İkizler burcu insanları hayatta negatif olan insanlardan hoşlanmazlar.

Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler - 9

Her zaman takdir edilemeyeceklerini bilirler, ancak hayata karşı karamsar bir bakış açısına sahip olmak ve fikirlerini önemsememek, başkalarından hoşlanmamalarına neden olur. Ve bu kinlerini uzun süre korurlar.

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