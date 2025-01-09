Acımasız ve gözü kara olan 5 burç: Yanlış yapanı affetmezler
Kin tutmanın iyi olmadığı, çünkü bu süreçte sadece size zarar verdiği sıklıkla söylenir. Ancak bazen bunun sizin elinizde olmadığı anlaşılıyor çünkü kişinin doğduğu burç, kişinin genel kişiliğinde rol oynayabilir. Yıldızlara inananlar için, doğası gereği oldukça kinci olan bazı burçları burada listeliyoruz. Bu burçlar kendilerine yapılan yanlışı asla affetmez.
AKREP BURCU
23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğan insanlar yoğun duyguları ve hafızalarıyla bilinirler. Bu, Akreplerin güvenini kıran veya onlara ihanet eden birini affetmesini zorlaştırır.