Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı

Survivor All Star'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın yarışmanın zorluğunu gerekçe göstererek kendi kararıyla ayrıldığını duyurdu. Yanaç'ın ayrılığı sonrası kondeyde yapılacak olan haftanın elemesi ertelendi.

Haberler 03.02.2022 - 09:46

Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 1

All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın akıbeti tarafından açıklandı.


Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 2

Ilıcalı, "Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı" dedi.


Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 3

Survivor Aycan'ın yarışmayı bıraktığını söyleyen Ilıcalı, "Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor" diye konuştu.


Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 4

"Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" diyen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak"


Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 5

24 yaşında olan Yanaç, Survivor yaşantısına dair "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" demişti.



Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 6

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.


Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 7

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkiinde oynuyor.

Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 8

İşte Yanaç'ın Instagram hesabından öne çıkan kareler...

Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 9
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 10
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 11
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 12
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 13
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 14
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 15
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 16
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 17
Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı - 18

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