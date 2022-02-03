Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı

"Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" diyen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak"





