Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan Yanaç Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı

Haberler 03.02.2022 - 09:46
Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın akıbeti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Ilıcalı, "Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı" dedi.
Survivor Aycan'ın yarışmayı bıraktığını söyleyen Ilıcalı, "Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor" diye konuştu.
"Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" diyen Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak"
24 yaşında olan Yanaç, Survivor yaşantısına dair "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" demişti.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln’de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkiinde oynuyor.
İşte Yanaç'ın Instagram hesabından öne çıkan kareler...