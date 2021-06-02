Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti

Acun Ilıcalı 52. doğum günü kutlamalarını "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi" notuyla paylaştı.

02.06.2021 - 09:02

Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 1
29 Mayıs 1969 doğumlu olan Acun Ilıcalı 52. doğum gününu kutladı. Ilıcalı Instagram hesabından sevdikleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının altına şu notu düştü:
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 2
"Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 3
İşte Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar...
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 4
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 5
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 6
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 7
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti - 8

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