Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti

29 Mayıs 1969 doğumlu olan Acun Ilıcalı 52. doğum gününu kutladı. Ilıcalı Instagram hesabından sevdikleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının altına şu notu düştü:

"Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."