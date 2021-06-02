Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti

Acun Ilıcalı 52. doğum günü kutlamalarını "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi" notuyla paylaştı. 29 Mayıs 1969 doğumlu olan Acun Ilıcalı 52. doğum gününu kutladı. Ilıcalı Instagram hesabından sevdikleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının altına şu notu düştü: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..." İşte Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar...