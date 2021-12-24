Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında

Acun Ilıcalı, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi isimlerinde de yer aldığı 'Dünyanın en etkili iş insanları' listesine dördüncü kez girdi.

Haberler 24.12.2021 - 09:48

Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında - 1

, dünyaca ünlü İngiliz Variety Dergisi tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu sene de yer almayı başardı.


Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında - 2

Ilıcalı, listeye dört yıl üst üste giren tek Türk iş insanı olarak da kendi rekorunu kırdı.


Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında - 3

Listede, Amazon'un sahibi; Jeff Bezos, Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.


Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında - 4

Ilıcalı son olarak İngiltere'de takımlarından Hull City'yi alma girişimleri sırasında tüm dünyada haber olmuştu.


Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında - 5

Hull City'nin taraftarları Ilıcalı'ya mesaj göndermiş ve açtıkları pankartta, "Güzel günler bizi çağırıyor” demişlerdi.

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