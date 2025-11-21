Acun Ilıcalı duyurdu: Milli boksör Survivor'a gidiyor

1997 yılında dünyaya gelen Seren Ay Çetin, 2018'de profesyonel boksa başladı. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. Böylece milli sporcu, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti.