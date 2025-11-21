Acun Ilıcalı duyurdu: Milli boksör Survivor'a gidiyor

21.11.2025 13:26

NTV - Haber Merkezi

Survivor 2026'ya gidecek bir isim daha belli oldu. Kadronun şekillendiği yarışmadaki 10'uncu ismi, Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu.

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Survivor 2026 heyecanla bekleniyor. Ünlüler-All Star konseptiyle ekranlara gelecek Survivor'da yarışacak isimler teker teker açıklanıyor.

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel'in ardından Survivor'a gidecek bir isim daha belli oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026'da yer alacak 10'uncu yarışmacının milli boksör Seren Ay Çetin olduğunu duyurdu.

Ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı duyuruya "Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" notunu düştü.

2018 YILINDA PROFESYONEL OLARAK BOKSA BAŞLADI
2018 YILINDA PROFESYONEL OLARAK BOKSA BAŞLADI

1997 yılında dünyaya gelen Seren Ay Çetin, 2018'de profesyonel boksa başladı. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. Böylece milli sporcu, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti.