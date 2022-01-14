Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim

'Acun Ilıcalı hiç estetik yaptırdı mı?' sorusuna ise Ilıcalı şu yanıtı verdi: "Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda… Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3’er yaş 5’er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika’da Miami’de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum"