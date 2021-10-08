Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Ilıcalı, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Ilıcalı'nın ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Haberler - ntv.com.tr

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Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.
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Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

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Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.
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Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. ken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

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Teoman
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Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

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Serenay Sarıkaya
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Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

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Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

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Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

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Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

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Fazıl Say

"Ankara 1975"
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Fazıl Say
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Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"
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Hüsnü Şenlendirici
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Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"
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Behzat Uygur
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Cüneyt Arkın

"İstanbul Koyu 1960’lı yıllar"
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Cüneyt Arkın
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Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.
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Bige Önal
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Nesrin Cavadzade
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Nesrin Cavadzade
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Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık
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Fazıl Say
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Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep
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Merve Çağıran
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Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

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Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

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Jennifer Aniston
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Jennifer Aniston
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Gigi Hadid
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Gigi Hadid
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Miranda Kerr
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Miranda Kerr
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Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.
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Selena Gomez
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Dua Lipa

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Dua Lipa
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Josephine Skriver
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Josephine Skriver
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Cara Delevingne
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Cara Delevingne
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Miguel Herran
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Miguel Herran
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Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan
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Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.
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Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
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Göksel

"luk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"
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Ebru Gündeş
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Ebru Gündeş
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Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "ken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.
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Mustafa Üstündağ
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Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."
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Mazhar Alanson
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Mazhar Alanson
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Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

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34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.
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Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"
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Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

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Eda Ece
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Merve Boluğur
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Merve Boluğur
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BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.
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İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. luğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.
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İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.
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Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

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Deniz Çakır

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Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

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Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

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Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.
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Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

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Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.
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Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.
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Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.
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Russell Crowe
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Russell Crowe
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Cenk Tosun
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Cenk Tosun ve ablası
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Serel Yereli
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Serel Yereli
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Beste Kökdemir
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Beste Kökdemir
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Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

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Candan Erçetin
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Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"
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Seda Bakan
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Muazzez Ersoy

luğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

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Muazzez Ersoy
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Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

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Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
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Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

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Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mazhar Alanson
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Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

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Büşra Develi
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Büşra Develi
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Dilan Çiçek Deniz
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Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

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Gigi Hadid
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Gigi Hadid
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 104

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

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44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.
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Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.
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Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid
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Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

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Burak Kut 

" yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

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Burak Kut
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Demet Şener
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Demet Şener
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Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

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Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

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Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

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Meryem Uzerli
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Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"
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Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

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Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

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Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

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Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

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Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 124
Gizem Karaca
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 125

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

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26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 127

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

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Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.
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Farah Zeynep Abdullah
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Farah Zeynep Abdullah
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 131
Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?
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Saadet Işıl Aksoy
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 133

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

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Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

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KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

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Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 137
Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 138
Winnie Harlow
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 139
Winnie Harlow
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 140

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton
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Azra Akın
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Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem
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Kit Harington
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 145
Kit Harington
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 146

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

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Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 148
Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 149
Teoman
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 150
Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 151
Çağla Şıkel
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 152
AMİNE GÜLŞE
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 153
Demet Şener: 6 yaşındaki ben
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 154
Demet Şener
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 155

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

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Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
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Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 158

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

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Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 160

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Miranda Kerr
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 162

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 163
Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 164
NUSRET GÖKÇE
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TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 166
İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 167

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 168
GONCA VUSLATERİ
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NUSRET GÖKÇE
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 170

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(: Şıkel sol başta)

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 171

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 172

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 173

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 174

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 175

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 176

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 177
Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. ı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 178

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 179
Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 180

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 181
Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 182

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 183
Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 184

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 185

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 186

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 187
38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 188

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 189
Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 190

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 191
Ezgi Mola
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 192

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 193
26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 194

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 195

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 196

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 197
Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 198

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 199

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(: Lipa en sağda)

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 200

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 201
, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 202
Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 203

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 204
İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 205

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 206
Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 207

PINAR ALTUĞ

lar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 208

PINAR ALTUĞ

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 209

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 210

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘aya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 211

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 212

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
luğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 213

ÇAĞLA ŞIKEL

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 214

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 215
Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 216
Özge Borak
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 217

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 218
Hülya Avşar
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 219

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 220

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 221
Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 222

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 223

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 224

NUSRET GÖKÇE

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 225

AZRA AKIN

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 226

AZRA AKIN

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 227

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 228

oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 229

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 230
Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 231

RIHANNA

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 232

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 233

Britney Spears

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 234

Britney Spears

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 235

Eminem

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 236

Eminem

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 237
Donald Trump
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 238
Donald Trump
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 239
Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 240
Gülse Birsel
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 241

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 242
Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 243

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 244

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

( soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 245
Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 246
Doğa Rutkay Kamal
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 247

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 248
Tolga Çevik
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 249

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 250

luk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 251

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 252
Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 253

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 254
İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 255

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 256

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 257

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 258
30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 259
Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 260

Blake Lively

TV ve dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 261
2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 262
Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 263
DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 264
DERYA ŞENSOY
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 265

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 266
34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 267

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 268
30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 269

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 270
KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 271

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 272

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 273
BARIŞ MANÇO
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 274

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 275
Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 276

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 277
Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 278
ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 279

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 280
OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 281

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 282
İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 283
Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 284
Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 285
Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 286

Tamer Karadağlı 

lar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 287
Tamer Karadağlı
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 288

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 289
Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 290

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 291

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 292

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. luk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 293
Demet Akbağ
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 294

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 295
Rıza Kocaoğlu
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 296

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 297
Ata Demirer
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 298

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 299
Behzat Uygur
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 300

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 301

Zeynep Kankonde

luk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 302
Zeynep Kankonde
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 303

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 304

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 305

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 306
Meryem Uzerli
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 307

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 308
Beste Kökdemir
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 309

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 310

Ezgi Mola

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 311

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 312

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 313

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 314
Miley Cyrus
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 315
Kraliçe II. Elizabeth
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 316
Kraliçe II. Elizabeth
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 317
John Kennedy
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 318

John Kennedy

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 319

Angela Merkel

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 320

Angela Merkel

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 321

Vladimir Putin

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 322
Vladimir Putin
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 323

Papa Francis

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 324
Papa Francis
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 325

Hillary Clinton

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 326
Hillary Clinton
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 327

George Bush Jr.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 328
George Bush Jr.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 329

Prens Charles

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 330
Prens Charles
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 331
Barack Obama
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 332
Barack Obama
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 333

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 335
Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 336
30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 337

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 338
Sezen Aksu
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 339

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 340
Türkan Şoray
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 341
Çağla Şıkel (solda)
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Çağla Şıkel
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 343

Kenan İmirzalıoğlu

1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 344
Kenan İmirzalıoğlu
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 345
Mehmet Günsür
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 346
Mehmet Günsür
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 347

Özge Özpirinçi

puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 349

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 350
Oğuzhan Koç
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 351

Nusret Gökçe

Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 352
Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 353

İlber Ortaylı

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 354
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 355
Bengü

Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 356
Bengü
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 357

Aleyna Tilki

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 358

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 359

Şebnem Ferah

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 360
Şebnem Ferah
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 361

Tarkan

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu.

Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 362

Tarkan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 363

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;
"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 364

Fazıl Say

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 365

Caner Erkin

Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 366
Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 367

Justin Bieber

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 368
Justin Bieber
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 369

Haley Joel Osment

1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 370

Haley Joel Osment

Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 371

Ajda Pekkan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 372

Ajda Pekkan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 373

Arda Turan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 374

Arda Turan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 375

Angelina Jolie

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 376

Angelina Jolie

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 377

Bengü

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 378

Bengü

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 379

Bruce Willis

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 380

Bruce Willis

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 381

Beren Saat

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 382

Beren Saat

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 383

Bergüzar Korel

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 384

Bergüzar Korel

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 385

Deniz Akkaya

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 386

Deniz Akkaya

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 387

Elçin Sangu

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 388

Elçin Sangu

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 389

Emre Aydın

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 390

Emre Aydın

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 391

Eser Yenerler

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 392

Eser Yenerler

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 393

Jennifer Aniston

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 394

Jennifer Aniston

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 395

Hazal Kaya

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 396

Hazal Kaya

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 397

Kenan İmirzalıoğlu

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 398

Kenan İmirzalıoğlu

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 399

Lady Gaga

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 400

Lady Gaga

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 401

Mehmet Ali Erbil

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 402

Mehmet Ali Erbil

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 403

Merve Sevi

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 404

Merve Sevi

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 405

Özge Özpirinçci

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 406

Özge Özpirinçci

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 407

Pelin Karahan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 408

Pelin Karahan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 409

Şener Şen

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 410

Şener Şen

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 411

Tarkan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 412

Tarkan

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 413

Teoman

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 414

Teoman

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 415

Cristiano Ronaldo

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki kez kazanan ilk takım olmasında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun payı yadsınamaz. Nike, takımın şampiyonluğunu ve Ronaldo’nun şampiyonluğa katkısını bir ilanla kutladı. İlanda, Ronaldo’nun çocukluk fotoğrafının üzerinde “Bu çocuk biliyordu” (This boy knew) mesajına yer verildi. Ronaldo, fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 416
luk fotoğrafındaki dikkat çeken detay ise, Ronaldo'nun üzerindeki giysinin Adidas markalı olması. Nike'ın, şampiyonluk ilanı için Adidas logosunu silip Nike logosunu koymasına Adidas firmasından nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor.
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 417

Mesut Özil 

Arsenalli futbolcu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şu sıralar Amine Gülşe ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen 29 yaşındaki Özil'in, yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği bildirildi.

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 418
Mesut Özil
Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 419

Brad Pitt

Acun Ilıcalı: Eskimeyen dostluk - 420

Brad Pitt