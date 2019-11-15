Acun Ilıcalı Exatlon Challenge kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge'da mücadele edecek ünlü YouTuber yarışmacılarını duyurdu. Sunuculuğunu ünlü fenomen Orkun Işıtmak'ın yapacağı yarışmada takımlar 9'ar şekilde bölünecek ve 18 yarışmacı aynı evi paylaşacak.

Exatlon Challenge yarışmacıları, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı Exatlon Challenge yarışmasının Orkun Işıtmak sunacak.

(Fotoğraf: Orkun Işıtmak) 

Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evde yaşayacak. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimler...

Hayrettin

Elanur Pat

Burce Yağmur Karabal

Uras Benlioğlu

Buse Plan

Barış Erdoğan

Aleyna Şen

Oğuzhan Uğur

Dilan Ay

Buğra Kazancı

Öykü Berkan

Furkan Kaya

Gözde Demiral

Furkan Yaman

Mendemur Lemur

Dilara Aydın

Doğan Kabak

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