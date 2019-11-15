Acun Ilıcalı Exatlon Challenge kadrosunu açıkladı

Exatlon Challenge yarışmacıları, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı Exatlon Challenge yarışmasının Orkun Işıtmak sunacak.
(Fotoğraf: Orkun Işıtmak)
Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evde yaşayacak. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimler...
Hayrettin
Elanur Pat
Burce Yağmur Karabal
Uras Benlioğlu
Buse Plan
Barış Erdoğan
Aleyna Şen
Oğuzhan Uğur
Dilan Ay
Buğra Kazancı
Öykü Berkan
Furkan Kaya
Gözde Demiral
Furkan Yaman
Mendemur Lemur
Dilara Aydın
Doğan Kabak