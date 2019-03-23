Acun Ilıcalı: Exatlon dünya şampiyonası düşünüyoruz

1 Survivor Panorama'da bu hafta Acun Ilıcalı ilginç değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "Survivor'da takımlar böyle mi daha iyi, yoksa karışık mı?" şeklinde anket yapan Ilıcalı, programın sunucularından Hakan Hatipoğlu'nun bu anketi hatırlatması üzerine ilginç bir yanıt verdi.





2 Acun Ilıcalı, "Seyircimizin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Onlar için bir program yapıyoruz. Seyircilerin hoşça vakit geçirmeleri için uğraşıyoruz" dedi.





3 "Reyting başka bir şey, beğenip beğenmeme başka bir şey. 20 dakika boyunca bir bakışma oyunu olsa seyrederler, ama beğenirler mi? Biz de yemeği lezzetli yapmak istiyoruz."





4 "Yaptığım anket yüzde 55'e, yüzde 45 çıktı. Sonra şunu düşündüm; 'anketi yapıyorum da, ankete katılanlar seyrediyor mu?' Yüzde 50'si seyrediyordur. Instagram'da 7 milyon takipçim var, bunların hepsi televizyon mu seyrediyor?"





5 "Soru sorduğum zaman adamın önüne anket düşüyor, bir yanıta basmak istiyor. Bana da aynısı oluyor. Ne zaman anket görsem, daha basmadığım anket olmadı zaten. Yani konuda mısın, değil misin önemli değil. 'Hadi bir oy atayım' diyorsun."





6 Hakan Hatipoğlu'nun "Biz de anket yapıyoruz" sözleri üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Sizi seyreden yok mu?" esprisi ile herkesi kahkahaya boğdu.

7 Başarılı yapımcı, "Dünyadaki en büyük başarımız" dediği 'Exatlon' yarışması için 4 ülkeden daha teklif aldıklarını duyurdu: Şu anda dünyada 12 ülkeye çıkmak üzereyiz. Meksika'da iki sezon bitirdik, Amerika'da ikinci sezonu bitmek üzere. Çok da güzel oldu. Exatlon A'dan Z'ye kendi formatımız. Bizim için gurur kaynağı. Amerika'da, Meksika'da arkadaşlarım 'Exatlon izledik' diyor. Çok mutlu oluyorum." Dünyada 12 ülkeye çıkmak üzereyiz. Yeni yarışma yapcak yerimiz de kalmadı. Exatlon için dünya şampiyonası düşünüyoruz. Türkiye ile diğer ülkeleri yarıştırabileceğimiz bir format. Bütün dünyanın şampiyonlarının yarıştığı bir dünya kupası düşünüyorum. Bu Dubai'de olabilir, İstanbul'da olabilir." diye konuştu.

8 "Survivor'daki oyun sistemini icat eden biziz, dünyada böyle bir oyun sistemi yok. Survivor ile dünyada gelmiş geçmiş en büyük toplam reytingi aldık. Yunan TV tarihinin de rekorunu kırdık."