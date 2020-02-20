Acun Ilıcalı: Fatih Terim Survivor'a yarışmacı önerdi
Survivor ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Survivor 2020'ye yarışmacı önerdiğini dile getirerek ayrıntıları anlattı.
20.02.2020 - 15:21
Acun Ilıcalı, Survivor Tehlikeli Sular programına konuk oldu. Survivor ile ilgili merak edilenleri anlatan Ilıcalı, Fatih Terim'le ilgili bir ayrıntıyı da açıkladı.
Ilıcalı, "Fatih Terim aradı. 'Acun bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' dedi. Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim. Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim" dedi.
Ilıcalı, "Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu" diye konuştu.
Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. "Acun" dedi, "arkadaşla ilgilenmişsin sağol" dedi. "Ne demek hocam tabii ki ilgileneceğim" dedim. "Bir şey demişsin" dedi. "Ben yollasam Fatih hoca oynatacak mı? demişsin". "Çok güzel söylemişsin" dedi. Ben de övgü almayı bekliyordum o an. Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık?"
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