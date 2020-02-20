Acun Ilıcalı: Fatih Terim Survivor'a yarışmacı önerdi

Survivor ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Survivor 2020'ye yarışmacı önerdiğini dile getirerek ayrıntıları anlattı.

Acun Ilıcalı, Survivor Tehlikeli Sular programına konuk oldu. Survivor ile ilgili merak edilenleri anlatan Ilıcalı, Fatih Terim'le ilgili bir ayrıntıyı da açıkladı.

Ilıcalı, "Fatih Terim aradı. 'Acun bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' dedi. Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim. Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim" dedi.

Ilıcalı, "Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu" diye konuştu.