Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı

"Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum" diyen Ilıcalı, "Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" diye konuştu.





