Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı

İngiltere Championship'te mücadele eden köklü kulüplerden Hull City'yi satın almaya hazırlanan ve kulübü ziyaret eden Acun Ilıcalı, "Geri sayım başladı" mesajını yayınladı.

Haberler 10.11.2021 - 07:37

Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı - 1

Daha önce Hollanda’nın Fortuna Sittard takımını alan , bu kez İngiltere’den takım alma hayalini gerçekleştirecek.


Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı - 2

Fortuna Sittard macerası kısa süren Ilıcalı, sosyal medyadan Hull City paylaşımı yaparak yeni bir adım daha atıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı - 3

Ilıcalı paylaşımında, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim" dedi.


Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı - 4

"Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum" diyen Ilıcalı, "Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" diye konuştu.


Acun Ilıcalı: Geri sayım başladı - 5

Kulübü satın almak için Ilıcalı'nın 35,5 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

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