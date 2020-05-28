Acun Ilıcalı iddiaları doğruladı: Fortuna Sittard ile ilgileniyorum
Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı iddiaları hakkında konuşan Acun Ilıcalı söylentileri ilk kez doğruladı.
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28.05.2020 - 09:30
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı son dönemde ortaya atılan Fortuna Sittard'ı satın alacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almak üzere olduğunu açıkladı.
Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki kanalına konuk olan Ilıcalı Fortuna Sittard'ı satın alacağını itiraf ederken amacının Türkiye futboluna genç yetenekler kazandırmak olduğunu dile getirdi.
Ilıcalı, "Evet ben Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak" diye konuştu.
"Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullandı.
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, kulübün Ilıcalı'ya satılması konusunda henüz nihai bir anlaşma yapılmadığını açıklamıştı.
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