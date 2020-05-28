Acun Ilıcalı iddiaları doğruladı: Fortuna Sittard ile ilgileniyorum

Ilıcalı, "Evet ben Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak" diye konuştu.

"Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullandı.





