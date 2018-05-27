Acun Ilıcalı: İftira atan kitlenin seyrine ihtiyacımız yok

"Bugün itirbariyle gelmiş geçmiş en iyi Survivor başlıyor. All Star'ın tadı bundan sonra çıkacak. Artık herkesin, bilindik isimlerin elenme zamanları geliyor. Hepsinin fanları var. Kıbrıs 4+1 olacak bu güçlü isimler arasından Kıbrıs'a gidemeyenler olacak."

"Seyirci bizim kaçırdığımız birçok şeyi yakalıyor. Bence biz bir aileyiz. Birlikte 10 yıldır zirvedeyiz. Benim için büyük bir gurur. Bu işin geldiği yer benim hayalimin çok ötesinde. Dünyada belki 20 ülkede bu işi yapacağız. ABD'de haftada 5 gün yayına gireceğiz. Onun heyecanını yaşıyoruz. İlerde hayallerimden biri Türkiye'de Exathlon çekip diğer ülkelerde yayınlamak"