Acun Ilıcalı: İftira atan kitlenin seyrine ihtiyacımız yok
ntv.com.tr
Acun Ilıcalı Survivor Panorama programında Öykü Serter, İhsan Tarkan ve Semih Öztürk'ün konuğu oldu. Canlı yayın yayında soruları yanıtlayan Ilıcalı, Survivor'ın kurgu olduğunu söyleyen ve iftira atanlar için, "Bize iftira atan kitlenin seyrine ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
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"FİNALİMİZE 35 GÜN VAR"
Survivor hakkında merak edilenleri Acun Ilıcalı Survivor Panorama canlı yayınında cevapladı. 48 yaşındaki Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Cumali 2 sene önceki Survivor'da olsaydı daha başarılı olur. Şansızlığı All Star'a denk gelmesi"
"Survivor'daki İstanbul ödülü hiç verilmemiş bir ödül diyebiliriz. Seyircilerimiz bizim için çok değerli. Onlardan gelen bazı yorumlar vardı. Yarışmacılar da dışına bu sene hiç çıkmadı. 110 gün oldu. Finalimize 35 gün var. Arkadaşlarımız sevdiklerini görüp bir gün bile olsa normal bir hayatla buluşacaklar"
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"MALİYETİ 500 BİN TL'DEN FAZLA"
"Bizim ödül çıtamız yüksek olacak. Dominik'e uçmayan bilmez Türkiye'ye ödülü masraflı bir ödül. Maliyeti 500 bin TL'den fazla çıkar."
"İstanbul ödülünde yapım ekibi yarışmacıların yanında olacak ve bütün her şey kayıt altında olacak. Yarışmacılar İstanbul'da üç yer seçerek oralara gidecek"
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"HAYALİMİN ÇOK ÖTESİNDE"
"Bugün itirbariyle gelmiş geçmiş en iyi Survivor başlıyor. All Star'ın tadı bundan sonra çıkacak. Artık herkesin, bilindik isimlerin elenme zamanları geliyor. Hepsinin fanları var. Kıbrıs 4+1 olacak bu güçlü isimler arasından Kıbrıs'a gidemeyenler olacak."
"Seyirci bizim kaçırdığımız birçok şeyi yakalıyor. Bence biz bir aileyiz. Birlikte 10 yıldır zirvedeyiz. Benim için büyük bir gurur. Bu işin geldiği yer benim hayalimin çok ötesinde. Dünyada belki 20 ülkede bu işi yapacağız. ABD'de haftada 5 gün yayına gireceğiz. Onun heyecanını yaşıyoruz. İlerde hayallerimden biri Türkiye'de Exathlon çekip diğer ülkelerde yayınlamak"
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"İFTİRA ATANLAR SURVİVOR SEYRETMESİN""Eğer bir programda manipülasyon olduğunu düşünüyorsam ben o programı seyretmem. Kendime hakarettir. Hiçbir zaman kimsenin hakkını yemedik kimseye bir gram torpil yapmadık. Kasti olarak birini kolluyorsak Survivor sevenlere sesleniyorum, seyretmesinler. Hiçbir yarışmacının başarısıyla bir çıkarımız olamaz. Bize iftira atan kitlenin seyrine ihtiyacımız yok. Bizi sevenleri rahat bırakın. Herkes oradan sallıyor buradan sallıyor. Hatamız olduğu zaman söylesinler düzeltelim. Eleştiriye açığız. Oyuna kurgu diyorlar. Takımlar dağıldı, rezil olduk. Hem bunları yaşıyorsun hem kurgu diyorlar."
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"SON KEZ OYLAMA YAPILACAK"
"Oylamada nasıl manipülasyon yapılabilir? Olayı notere verdik. Onlar bakıyor sonucu açıklıyor. Yarışmacılarımızda bizlere bu konuda güveniyor."
"İstanbul turundan sonra Dominik'te son oylama yapılacak. Sonra hızlandırılmış elemeye geçilecek."
"Maddi olarak canı yanan arkadaşlar oy kullanmasın."
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"MURAT CEYLAN DEVAM EDECEK"
"Murat Ceylan boynuna darbe aldı. Müdahale ettik yarışmaya devam edecek."
"Kız -erkek dengesi ne olacak gibi soruları değerlendiriyoruz. Bazen oyun şekillerini ve bireysellikleri değiştiriyoruz."